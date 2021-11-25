Almanya'da vaka sayıları ve yüksek enflasyon tüketici güvenini olumsuz etkiledi

Almanya'da bu ay için 1 puan olarak ölçülen Tüketici Güven Endeksi, Kovid-19 vaka sayılarındaki artış ve yüksek kalan enflasyonun etkisiyle Aralık ayı için 2,6 puan azalarak eksi 1,6 puana geriledi.

Merkezi Almanya'da bulunan pazar araştırma şirketi GfK, gelecek aya yönelik Tüketici Güven Endeksi sonuçlarını açıkladı.

Açıklamada, ekimde revize edilerek bu ay için 1 puan olarak ölçülen Tüketici Güven Endeksi'nin, aralık ayı için 2,6 puanlık azalışla eksi 1,6 puana düştüğü belirtildi. Beklenti, endeksin eksi 0,5'ye gerilemesi yönündeydi.

GfK Araştırmacısı Rolf Buerkl, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Kovid-19 vaka sayılarının artmasıyla salgını kontrol altına almak için daha fazla tedbir alınacağı endişelerinin ülkede tüketici güvenini zayıflattığını belirtti.

Ekimde yüzde 4,5 ile son 28 yılın en yüksek enflasyon oranının tüketicilerin satın alma gücünü olumsuz etkilediğini belirten Buerkl, "Yaklaşan Noel alışveriş sezonu için iş yapma görünümü şimdi biraz zayıfladı." ifadesini kullandı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, Almanya'da eylülde yüzde 4,1 olan yıllık enflasyon, enerji fiyatları, tedarik sıkıntıları ve salgının etkisiyle ekimde 1993'ten bu yana ilk kez yüzde 4,5'e yükselmişti.

Öte yandan, Robert Koch Enstitüsünün (RKI???????) verilerine göre, Almanya'da son 24 saatte 75 bin 991 kişiye daha Kovid-19 tanısı konuldu. Böylelikle ülkede toplam vaka sayısı 5 milyon 573 bin 756'ya çıktı. Bugünkü vaka sayısı, salgında bugüne kadarki "en yüksek günlük vaka sayısı" olarak kayıtlara geçti.

Son 24 saatte 351 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı sayısı 100 bin 119'ya yükseldi.

Haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı ise 419,7 olarak belirlendi.

Ülke genelinde yoğun bakım ünitelerinde 4 bin 70 hastanın bulunduğu, bunlardan 2 bin 124'ünün entübe edildiği belirtildi.

AA / Bahattin Gönültaş - Son Dakika Haberleri

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