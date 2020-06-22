Almanya'da uzaktan eğitimle Kur'an-ı Kerim kursunu tamamlayanlar için tören düzenlendi
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Almanya'da uzaktan eğitimle Kur'an-ı Kerim kursunu tamamlayanlar için tören düzenlendi

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzaktan eğitimle Kur'an-ı Kerim öğrenen 100 kursiyer için tören düzenlendi.

Almanya'da uzaktan eğitimle Kur'an-ı Kerim kursunu tamamlayanlar için tören düzenlendi
22.06.2020 21:41 | Son Güncelleme: 22.06.2020 21:50

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzaktan eğitimle Kur'an-ı Kerim öğrenen 100 kursiyer için tören düzenlendi.

Köln'de genel merkezi bulunan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) bünyesindeki Köln Merkez Camisi'nde düzenlenen törende "Kur'an-ı Kerim ve Dini Bilgiler" kursunu tamamlayan öğrencilere başarı belgeleri takdim edildi.

DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen, Kur'an-ı Kerim öğrenmenin önemine değinerek, bu zorlu pandemi sürecinde uzaktan eğitimle kursları başarıyla tamamlayan öğrencileri tebrik etti.

Türkmen, "Sevgili Peygamberimizin buyurduğu gibi, 'Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretenlerinizdir.' Bu süreçte dahi bu yavrularımız bu sevinci bize yaşattı. Bu süreçte ailelerin çocuğunun derslerini takip ettiği gibi, onunla birlikte derslere katıldıklarını öğrendik. Aynı takibi kurslar açıldığında da sizlerden bekliyoruz. Bu süreçte çocuklarımızın başarısı geleceğimiz adına bizi son derece ümitvar kılmıştır." diye konuştu.

Kurs yöneticisi Naci Şengün de her engelin bir fırsat olduğunu ifade ederek, eğitim faaliyetlerini sürdürmek için internet ortamında kullandıkları yöntemlerle ilgili bilgi verdi.

Çocuklar, Kur'an-ı Kerim, tekbir, salavat ve ezan, ilahi, şiir ve sureler okudu.

Törende Kur'an-ı Kerim ve hutbe okuma yarışmalarının bölge birincilerine başarı belgeleri verildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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