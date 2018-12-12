Almanya'da uyum çalışmalarının 40. yılı, düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Göç ve Uyum Bakanlığı tarafından başkent Berlin'deki etkinliğe, Başbakan Angela Merkel, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın ve çok sayıda davetli katıldı.

Burada bir konuşma yapan Merkel, uyum konusuna, bir grup azınlıktan ziyade toplumun genelini ilgilendirdiği için çok önem verdiklerini söyledi.

Merkel, eski genel başkanlığını yaptığı Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin (CDU) dahi, Almanya'nın göç ülkesi olduğunu kabul etmesinin hayli zaman aldığına işaret ederek, bu konuda özeleştiride bulundu.

Uyum konusunda kadın faktörünün önemine dikkati çeken Merkel, annelerin özellikle gelecek kuşaklara aktarımlarının sağladığı faydaya vurgu yaptı.

Alman Başbakan, uyum konusunda bugüne kadar çok yol katettiklerinin altını çizerek hala yapılması gerekenlerin bulunduğunu sözlerine ekledi.