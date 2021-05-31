Almanya'da usulsüzlük iddialarının ardından Kovid-19 test yönetmeliği yeniden düzenlenecek

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespitine yönelik hızlı testlerin ücretsiz yapıldığı merkezlerde usulsüzlükler olduğunun ortaya çıkmasının ardından yönetmelikte değişikliğe gidilmesine karar verildi.

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespitine yönelik hızlı testlerin ücretsiz yapıldığı merkezlerde usulsüzlükler olduğunun ortaya çıkmasının ardından yönetmelikte değişikliğe gidilmesine karar verildi.???????

Almanya Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hanno Kautz, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, bazı test merkezlerinde ortaya çıkan usulsüzlüğe ilişkin Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn ile eyalet sağlık bakanları arasında çevrim içi bir toplantı gerçekleştirildiğini belirterek, test merkezlerinin hızlı bir şekilde kurulması yönünde bir altyapının oluşturulmasının bir başarı olduğunu belirtti.

Kautz, çok sayıda test merkezini dürüst bir şekilde işletenlerin de bulunduğunu, bu merkezlerin kontrol edildiğini söyledi.

Toplantıda, suç teşkil eden faaliyetlerde bulunmanın kabul edilemez olduğunun dile getirildiğini aktaran Kautz, "(Toplantıda) Test yönetmeliğinin çok kısa bir süre içinde değiştirilmesi ve kontrol olanaklarının iyileştirilmesi konusunda mutabık kalındı." dedi.

Kautz, bu konuda çeşitli yaklaşımların bulunduğunu ve bunların ilgili kurumlarla istişare edileceğini, test merkezlerini denetlemek için Maliye Bakanlığı ve sağlık dairleriyle birlikte çalışılacağını ifade etti.

Sözcü Kautz, test merkezlerinin fatura ettiği malzemelerin yapılan testlerle karşılaştırılmasının ve testler için ödenen miktarın da 10 avronun altına çekilmesinin düşünüldüğünü söyledi.

Alman hükümetinin sözcüsü Steffen Seibert ise usulsüzlük şüphesi olan her yerde soruşturma yapılması gerektiğini belirtti.

Bavyera Sağlık Bakanı Klaus Holeschek de, test merkezlerindeki olası dolandırıcılık olaylarıyla sert bir şekilde mücadele edeceğini belirterek, "Pandemi döneminde kimse yasa dışı para kazanmamalı." değerlendirmesinde bulundu.

Holeschek, dolandırıcılıkla ilgili Bavyera eyaletinde bir olayın ortaya çıktığı ve soruşturmanın başlatıldığı bilgisini paylaştı.

Öte yandan muhalefetteki Yeşiller Partisi Federal Meclis Grubu Başkan Yardımcısı Maria Klein-Schmeink, Alman Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanı Spahn'ın test merkezlerinde ortaya çıkan usulsüzlüğü kapsamlı bir şekilde aydınlatmasını isteyerek, "Spahn'ın test yönetmeliği, dolandırıcılığa davetiyedir." dedi.

Klein-Schmeink, bakanın Federal Meclis'in bütçe komisyonunda sorulara yanıt vermesini istedi.

Almanya'nın Kuzey-Ren Vestfalya ve Bavyera eyaletlerinde bazı Kovid-19 test merkezlerini işletenler ilgili mercilere bildirdiği test sayısını gerçekte yapıldığından fazla gösterdiği ortaya çıkmış ve bazı kişiler hakkında "dolandırıcılık" suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Ülkede son aylarda yaygın hale gelen test merkezlerinde vatandaşlar negatif test sonucuyla dışarda yemek yiyebilmek veya belirli alanlara girmek için ücretsiz ve 24 saat geçerli olan hızlı test uygulamasına başvuruyor.

Hükümet, test merkezlerine test başına malzeme giderleri dahil 18 avro ödeme yapıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay