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Almanya'da Ukrayna'ya destek gösterisi

AA, Erbil Başay - Güncel
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Almanya'nın başkenti Berlin'de Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı protesto edildi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı protesto edildi. Başbakanlık Binasının önünde toplanan yüzlerce kişi, Ukraynalı ve savaş karşıtları üzerinde "Ukrayna ile birlikte dur", Ukraynalıların hayatını kurtarın, savaşı dururun", NATO hava sahsını kapat" ve " Ukrayna'ya yardım edin" yazan dövizler taşıdı. Çoğunluğu gençlerin katıldığı gösteride göstericiler, Rusya'ya sert yaptırımlar uygulaması ve Ukrayna halkı ile askerlere yardım yapılması istedi.

Gösteri alanında kurulan ekranda dev ekranda Ukrayna'daki durumu gösteren video ve fotoğraflar yansıtıldı

Almanya'da Ukrayna'ya destek gösterisi

Almanya'da Ukrayna'ya destek gösterisi

Almanya'da Ukrayna'ya destek gösterisi

AA / Erbil Başay - Güncel

Almanya, Ukrayna, Berlin, Rusya, Güncel, Haberler

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