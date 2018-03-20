Almanya'da Üfe Şubatta Arttı

Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), bu yılın şubat ayında önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,8 artış gösterdi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, Almanya'da ÜFE, 2018 yılının şubat ayında ocak ayına kıyasla yüzde 0,1 geriledi, Şubat 2017'ye göre ise yüzde 1,8 arttı.

Şubat ayı ÜFE, piyasalardaki aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 2'lik artış beklentisinin altında gerçekleşti.

Bu yılın şubat ayında tüm ana sanayi gruplarının fiyat endeksleri Şubat 2017'ye kıyasla artış kaydetti.

Enerji fiyatları, enerji taşıyıcılarının fiyatlarının farklılık göstermesine karşın yüzde 1,8 yükseldi. Elektrik fiyatları yüzde 4,3 artarken, petrol ürünleri fiyatları yüzde 0,2 ve doğalgaz dağıtım fiyatları ise yüzde 0,1 azaldı.

Şubatta yıllık bazda ara malı fiyatlarında yüzde 2,8, dayanıksız tüketim malları fiyatları ile dayanıklı tüketim malları fiyatlarında yüzde 1,4 ve sermaye malları fiyatlarında da yüzde 1,1 artış görüldü.

ÜFE, enerji fiyatları hariç tutulduğunda ise şubatta aylık 0,1, yıllık olarak ise yüzde 1,9 yükseldi.