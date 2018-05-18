Almanya'da Üfe Nisanda Arttı

Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), bu yılın nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2 artış gösterdi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, Almanya'da ÜFE, 2018 yılının nisan ayında mart ayına kıyasla yüzde 0,5, Nisan 2017'ye göre ise yüzde 2 arttı.

Nisan ayı ÜFE, piyasalardaki aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 1,8'lik artış beklentisinin üstünde gerçekleşti.

Bu yılın nisan ayında tüm ana sanayi gruplarının fiyat endeksleri Nisan 2017'ye kıyasla artış kaydetti.

Enerji fiyatları, enerji taşıyıcılarının fiyatlarının farklılık göstermesine karşın yüzde 3,2 yükseldi. Elektrik fiyatları yüzde 6,1, petrol ürünleri fiyatları yüzde 3,3 ve doğalgaz dağıtım fiyatları ise yüzde 0,4 artış kaydetti.

Nisanda yıllık bazda ara malı fiyatlarında yüzde 2,1, dayanıklı tüketim malları fiyatlarında yüzde 1,5, sermaye malları fiyatlarında yüzde 1,2 ve dayanıksız tüketim malları fiyatlarında da yüzde 1,1 artış görüldü.

ÜFE, enerji fiyatları hariç tutulduğunda ise nisanda aylık 0,2, yıllık ise yüzde 1,6 yükseldi.