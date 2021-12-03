Almanya'da üç Türk'e liyakat nişanı verildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Almanya'da üç Türk'e liyakat nişanı verildi

AA / Cüneyt Karadağ - Haberler | Güncel
Almanya'da üç Türk'e liyakat nişanı verildi

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, yaptıkları başarılı çalışmalar nedeniyle Prof. Dr. Yasemin Karakaş, Derviş Hızarcı ve Turgay Tahtabaş'a liyakat nişanı verdi.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, yaptıkları başarılı çalışmalar nedeniyle Prof. Dr. Yasemin Karakaş, Derviş Hızarcı ve Turgay Tahtabaş'a liyakat nişanı verdi.

Steinmeier, Bellevue Sarayı'nda düzenlenen törende Karakaş, Hızarcı ve Tahtabaş'a nişanlarını takdim etti.

Toplam 15 kişiye göçmenlerin uyum çalışmaları, kadın hakları, dinler arası diyalog ve eğitim fırsatları oluşturma alanlarındaki katkıları nedeniyle liyakat nişanı verildiğini belirten Steinmeier, özellikle salgın döneminde yaptıkları çalışmalar nedeniyle bu kişileri "çevresine ışık saçan bir fenere" benzetti.

60 yıl önce gelen misafir işçilerin ve çocuklarının Almanya'yı değiştirdiğini ve onlarsız bir Almanya'nın artık hayal bile edilemeyeceğini vurgulayan Steinmeier ancak toplumun bazı kesimlerinin hala bu gerçeği görmezden gelmesini eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eğitime Destek Kampanyası Ödül Töreni'nde konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eğitime Destek Kampanyası Ödül Töreni'nde konuştu: (1)

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Engelli Öğretmen Ataması ve Engelsiz Vizyon 2030 Tanıtım Toplantısı'nda konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Engelli Öğretmen Ataması ve Engelsiz Vizyon 2030 Tanıtım Toplantısı'nda konuştu: (3)

 Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı

AA / Cüneyt Karadağ - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title