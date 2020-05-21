Almanya'da tütün ürünlerinin reklam yasağı genişletiliyor Almanya'da medyadan sonra tütün ürünlerinin sokakta ve sinemalarda da reklamı yasaklanacak.

Almanya'da medyadan sonra tütün ürünlerinin sokakta ve sinemalarda da reklamı yasaklanacak. AB düzenlemelerinin zorunlu kıldığı uygulama yıllardır Hristiyan Birlik Partileri'nin (CDU/CSU) vetosuna takılıyordu.Almanya'da federal hükümeti oluşturan Hristiyan Sosyal Birlik (CSU), Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD), tütün ürünlerinin reklamına ilişkin yasağın kapsamının genişletilmesi konusunda uzlaştı. Hazırlanan yeni bir kanun tasarısına göre, 2022'den itibaren klasik tütün ürünlerinin afiş ve benzeri şekilde sokakta reklamının yapılması da kademeli olarak yasaklanıyor. Elektronik sigara gibi yeni tip ürünlere ilişkin kapsamlı yasaklar ise 2024'te geliyor.

Afiş, billboard, sinema reklamı ve promosyonu yasak Almanya'da halihazırda geçerli olan yasal düzenleme internette, radyo ve televizyon ile gazetelerde tütün ürünlerinin reklamının yapılmasını yasaklıyor. Hekimler ise uzun süredir yasağın kapsamının genişletilmesini, sokaklarda afiş ve billboardlar üzerinden, sinemalarda reklam filmi şeklinde veya promosyon olarak ücretsiz dağıtımının da yasak kapsamına alınmasını talep ediyor. Ancak bu değişiklik talebi şimdiye kadar hükümetin büyük ortakları olan Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) ve Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) tarafından reddediliyordu.

Avrupa Birliği düzenlemeleriyle uyum çerçevesinde reklam yasağının kapsamını genişletilen kanun tasarısının önümüzdeki Cuma günü federal mecliste görüşülmesi planlanıyor. Önümüzdeki sene başında yürürlüğe girmesi planlanan düzenlemeye ilişkin tasarı, 1 Ocak 2022'den itibaren tütün ürünlerinin sokak reklamlarının yasaklanmasını öngörüyor. 1 Ocak 2023'ten itibaren ısıtmalı tütün ürünleri, 1 Ocak 2024'ten itibaren de elektronik sigara söz konusu yasak kapsamına dahil olacak.

Sinemalara da yasak geliyor

Sinemalarda ise şimdiye kadar saat 18.00'den itibaren gösterimi yapılan filmlerden önce yayınlanan tütün ürünleri reklamları bundan böyle sadece 18 yaş sınırı getirilen filmlerden önce mümkün olacak. Alman hükümetinin hazırladığı yasa tasarısı ayrıca yine 2021 yılı başından itibaren promosyon amaçlı tutun ürünleri dağıtımını da sınırlıyor.

Federal hükümet, halihazırda geçerli olan yasal düzenlemenin mümkün kıldığı yasaklara, yeni tasarıda öngörülenlerin eklenmesiyle tütün bağımlılığıyla daha etkin mücadele edilebileceğini ve bağımlı sayısının azaltılabileceğini savunuyor. Merkel hükümeti, ayrıca sağlığa zararlı tütün ürünlerine getirilen yasaklarla bunların diğer yasal ürünlerden farklı olduğunun altını çizmek istediğini de belirtiyor.

Her yıl 120 bin ölüm

Hristiyan Birlik Partileri'nin (CDU/CSU) Federal Meclis Grubu Başkan Vekili Gitta Connemann, Almanya'da her yıl 120 bin kişinin tütün tüketimine bağlı ve acı çekerek hayatını kaybettiğini söylüyor. Connemann genelde genç yaşlarda başlayan tütün bağımlılığını engelleyerek gençleri korumak istediklerini belirtiyor.

Tütün sektörü ise yasak kapsamının genişletilmesini "orantısız" diye niteliyor ve bunun bireylerin temel hak ve özgürlüklerine müdahale olduğu görüşünü ileri sürüyor. Sektör ayrıca tütün ürünlerine başlamanın reklamlar yüzünden değil genelde arkadaş ve aile çevresinden etkileşimle olduğunu ileri sürüyor.

AFP,dpa/ ETO,EC

(c)