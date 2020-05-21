Almanya'da tütün ürünlerinin reklam yasağı genişletiliyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Almanya'da tütün ürünlerinin reklam yasağı genişletiliyor

Almanya'da medyadan sonra tütün ürünlerinin sokakta ve sinemalarda da reklamı yasaklanacak.

Almanya'da tütün ürünlerinin reklam yasağı genişletiliyor
21.05.2020 20:09 | Son Güncelleme: 21.05.2020 20:12

Almanya'da medyadan sonra tütün ürünlerinin sokakta ve sinemalarda da reklamı yasaklanacak. AB düzenlemelerinin zorunlu kıldığı uygulama yıllardır Hristiyan Birlik Partileri'nin (CDU/CSU) vetosuna takılıyordu.Almanya'da federal hükümeti oluşturan Hristiyan Sosyal Birlik (CSU), Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD), tütün ürünlerinin reklamına ilişkin yasağın kapsamının genişletilmesi konusunda uzlaştı. Hazırlanan yeni bir kanun tasarısına göre, 2022'den itibaren klasik tütün ürünlerinin afiş ve benzeri şekilde sokakta reklamının yapılması da kademeli olarak yasaklanıyor. Elektronik sigara gibi yeni tip ürünlere ilişkin kapsamlı yasaklar ise 2024'te geliyor.

Afiş, billboard, sinema reklamı ve promosyonu yasak Almanya'da halihazırda geçerli olan yasal düzenleme internette, radyo ve televizyon ile gazetelerde tütün ürünlerinin reklamının yapılmasını yasaklıyor. Hekimler ise uzun süredir yasağın kapsamının genişletilmesini, sokaklarda afiş ve billboardlar üzerinden, sinemalarda reklam filmi şeklinde veya promosyon olarak ücretsiz dağıtımının da yasak kapsamına alınmasını talep ediyor. Ancak bu değişiklik talebi şimdiye kadar hükümetin büyük ortakları olan Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) ve Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) tarafından reddediliyordu.

Avrupa Birliği düzenlemeleriyle uyum çerçevesinde reklam yasağının kapsamını genişletilen kanun tasarısının önümüzdeki Cuma günü federal mecliste görüşülmesi planlanıyor. Önümüzdeki sene başında yürürlüğe girmesi planlanan düzenlemeye ilişkin tasarı, 1 Ocak 2022'den itibaren tütün ürünlerinin sokak reklamlarının yasaklanmasını öngörüyor. 1 Ocak 2023'ten itibaren ısıtmalı tütün ürünleri, 1 Ocak 2024'ten itibaren de elektronik sigara söz konusu yasak kapsamına dahil olacak.

Sinemalara da yasak geliyor

Sinemalarda ise şimdiye kadar saat 18.00'den itibaren gösterimi yapılan filmlerden önce yayınlanan tütün ürünleri reklamları bundan böyle sadece 18 yaş sınırı getirilen filmlerden önce mümkün olacak. Alman hükümetinin hazırladığı yasa tasarısı ayrıca yine 2021 yılı başından itibaren promosyon amaçlı tutun ürünleri dağıtımını da sınırlıyor.

Federal hükümet, halihazırda geçerli olan yasal düzenlemenin mümkün kıldığı yasaklara, yeni tasarıda öngörülenlerin eklenmesiyle tütün bağımlılığıyla daha etkin mücadele edilebileceğini ve bağımlı sayısının azaltılabileceğini savunuyor. Merkel hükümeti, ayrıca sağlığa zararlı tütün ürünlerine getirilen yasaklarla bunların diğer yasal ürünlerden farklı olduğunun altını çizmek istediğini de belirtiyor.

Her yıl 120 bin ölüm

Hristiyan Birlik Partileri'nin (CDU/CSU) Federal Meclis Grubu Başkan Vekili Gitta Connemann, Almanya'da her yıl 120 bin kişinin tütün tüketimine bağlı ve acı çekerek hayatını kaybettiğini söylüyor. Connemann genelde genç yaşlarda başlayan tütün bağımlılığını engelleyerek gençleri korumak istediklerini belirtiyor.

Tütün sektörü ise yasak kapsamının genişletilmesini "orantısız" diye niteliyor ve bunun bireylerin temel hak ve özgürlüklerine müdahale olduğu görüşünü ileri sürüyor. Sektör ayrıca tütün ürünlerine başlamanın reklamlar yüzünden değil genelde arkadaş ve aile çevresinden etkileşimle olduğunu ileri sürüyor.

AFP,dpa/ ETO,EC

(c)


Manşet

Haberler

Japonya Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Kredi vermeyi düşünüyoruz Haber
Japonya Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Kredi vermeyi düşünüyoruz
Soyu tükenmiş olan Tazmanya Kaplanı'nın görüntüleri 85 yıl sonra ortaya çıktı Haber
Soyu tükenmiş olan Tazmanya Kaplanı'nın görüntüleri 85 yıl sonra ortaya çıktı
'Virüse karşı çare ormana gitmek' dedikten sonra ormanda feci şekilde can verdi Haber
"Virüse karşı çare ormana gitmek" dedikten sonra ormanda feci şekilde can verdi
150 tavuğu telef eden tilki, 'Battal Gazi' taktiğiyle yakalandı Haber
150 tavuğu telef eden tilki, "Battal Gazi" taktiğiyle yakalandı
Ataşehir'de parkta baba oğlunu öldürdü, bankta oturup polislerin gelmesini bekledi Haber
Ataşehir'de parkta baba oğlunu öldürdü, bankta oturup polislerin gelmesini bekledi
Ayşenur Arslan, 19 Mayıs'ta TRT'nin yaptığı hatayı eleştirirken kendisi de yanlış söyledi Haber
Ayşenur Arslan, 19 Mayıs'ta TRT'nin yaptığı hatayı eleştirirken kendisi de yanlış söyledi
Canlı yayında Perinçek'in gözlerinin içine bakarak Öcalan'la çekilen fotoğraflarını gösterdi
Canlı yayında Perinçek'in gözlerinin içine bakarak Öcalan'la çekilen fotoğraflarını gösterdi
Hastanenin ilgilenmediği korona hastası, tuz ruhu içip kendini astı
Hastanenin ilgilenmediği korona hastası, tuz ruhu içip kendini astı
Başkan Soyer'den İzmir'in minarelerinden 'Çav Bella' çalınmasına tepki: Lanetliyoruz
Başkan Soyer'den İzmir'in minarelerinden "Çav Bella" çalınmasına tepki: Lanetliyoruz
Meteroloji'den İstanbul, Kocaeli ve Sakarya için kuvvetli yağış uyarısı
Meteroloji'den İstanbul, Kocaeli ve Sakarya için kuvvetli yağış uyarısı
ABD'de imalat sanayi PMI Mayıs'ta beklentinin üzerinde geldi
ABD'de imalat sanayi PMI Mayıs'ta beklentinin üzerinde geldi
6 aylık hamile olan Gigi Hadid, estetik iddialarına yanıt verdi: Doğduğumdan beri bu yanaklara sahibim
6 aylık hamile olan Gigi Hadid, estetik iddialarına yanıt verdi: Doğduğumdan beri bu yanaklara sahibim
Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı minibüs yolculuğu kamerada
Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı minibüs yolculuğu kamerada
Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nin içinden yeni kareler geldi
Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nin içinden yeni kareler geldi
Pazarcı, kestirdiği karpuzu almayan müşterisini bıçakla kovaladı
Pazarcı, kestirdiği karpuzu almayan müşterisini bıçakla kovaladı
Koronavirüs salgınını fırsat bilen Yunanistan, sığınmacıları zorla Türkiye'ye gönderiyor
Koronavirüs salgınını fırsat bilen Yunanistan, sığınmacıları zorla Türkiye'ye gönderiyor
Koronavirüs nedeniyle 60 milyon insan günde 13,5 TL'den az parayla geçinmek zorunda kalacak
Koronavirüs nedeniyle 60 milyon insan günde 13,5 TL'den az parayla geçinmek zorunda kalacak
Yanlışlıkla KKTC'ye yaptığı sokağa çıkma talebi onaylanan vatandaşa, Sivas Valiliği'nden izin çıktı
Yanlışlıkla KKTC'ye yaptığı sokağa çıkma talebi onaylanan vatandaşa, Sivas Valiliği'nden izin çıktı
AK Partili Şenocak'tan İBB'ye Haliç eleştirisi: Çamura terk edildi
AK Partili Şenocak'tan İBB'ye Haliç eleştirisi: Çamura terk edildi
İmamoğlu'ndan kendisi için 27 kez soruşturma izni veren Soylu hakkında suç duyurusu
İmamoğlu'ndan kendisi için 27 kez soruşturma izni veren Soylu hakkında suç duyurusu
Sarayköy'ün çamuru, sağlık ve kozmetik sektörü için yurt dışına satılıyor
Sarayköy'ün çamuru, sağlık ve kozmetik sektörü için yurt dışına satılıyor
'Berberiz, tıraş etmeye geldik' deyip 83 yaşındaki adamın 30 bin lirasını çaldılar
"Berberiz, tıraş etmeye geldik" deyip 83 yaşındaki adamın 30 bin lirasını çaldılar
Bioenerji Uzmanı Belgin Dal, taşların hastalıklar üzerindeki etkilerini yazdı
Bioenerji Uzmanı Belgin Dal, taşların hastalıklar üzerindeki etkilerini yazdı
Vekil transferi polemiği büyüyor! Kılıçdaroğlu, DEVA ve Gelecek Partisi'ne destek vereceklerini söyledi
Vekil transferi polemiği büyüyor! Kılıçdaroğlu, DEVA ve Gelecek Partisi'ne destek vereceklerini söyledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, maskeyle ilk kez görüntülendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, maskeyle ilk kez görüntülendi
Avrupa'da plaj alarmı! İkinci koronavirüs dalgası gelebilir
Avrupa'da plaj alarmı! İkinci koronavirüs dalgası gelebilir
Koronavirüse yakalanan sağlık çalışanının inanılmaz değişimi!
Koronavirüse yakalanan sağlık çalışanının inanılmaz değişimi!
Sağlık Bakanlığı vatandaşı dolandırmaya çalışanları tek tek ifşa etti
Sağlık Bakanlığı vatandaşı dolandırmaya çalışanları tek tek ifşa etti
Genç kadın, oğlu için yapılan 'Gebersin' yorumunu okuyunca soluğu mahkemede aldı
Genç kadın, oğlu için yapılan "Gebersin" yorumunu okuyunca soluğu mahkemede aldı
Fahriye Evcen'in elini karnına koyarak poz vermesi akıllara hamilelik iddiasını getirdi
Fahriye Evcen'in elini karnına koyarak poz vermesi akıllara hamilelik iddiasını getirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Acun Ilıcalı Orhan Gencebay Jennifer Lopez Kenan İmirzalıoğlu
Spor Neymar Hasan Şaş Fatih Terim Bülent Uygun Ivan Obradovic
Daha Fazla Kadın Bayram Futbol Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Almanya'da tütün ürünlerinin reklam yasağı genişletiliyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.5.2020 20:12:43. #1.14#
title