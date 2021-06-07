Almanya'da Türklerin yaşadığı binayı kundakladığı şüphesiyle bir Alman tutuklandı
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Almanya'da Türklerin yaşadığı binayı kundakladığı şüphesiyle bir Alman tutuklandı

Almanya'da Türklerin yaşadığı binayı kundakladığı şüphesiyle bir Alman tutuklandı
Anadolu Ajansı / Mesut Zeyrek - Haberler | Güncel

Almanya'nın Baden-Vürtemberg eyaletindeki Pforzheim şehrinde Türklerin yaşadığı binada 4 Haziran'da kundaklama sonucu çıkan yangın nedeniyle 52 yaşındaki bir Alman tutuklandı.

Almanya'nın Baden-Vürtemberg eyaletindeki Pforzheim şehrinde Türklerin yaşadığı binada 4 Haziran'da kundaklama sonucu çıkan yangın nedeniyle 52 yaşındaki bir Alman tutuklandı.

Bleich Caddesi'nde çıkan yangınla ilgili savcılık tarafından yapılan açıklamada, büyük maddi hasar oluşan binanın kundaklanması şüphesiyle bir kişinin olayın hemen ardından yakalanıp sorgulandıktan sonra bırakıldığı, daha sonra tekrar gözaltına alınıp hakim karşısına çıkarıldığı belirtildi.

Daha önce de ırkçı bir suç nedeniyle ceza aldığı belirlenen 52 yaşındaki şüphelinin, söz konusu binayı bilerek ateşe verdiği gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildiği ifade edildi.

Polis sözcüsü, kundaklama sonucu çıkan yangında 10 daire bulunan 5 katlı binada büyük maddi hasar oluştuğunu, iki dairenin kullanamaz hale geldiğini bildirmişti.

Yangında bir kişi dumandan etkilenmiş, tahliye edilen çocuklu aileler yakınlarının yanına sığınmıştı.

Olaydan sonra beyaz koruyucu elbise giyen bir kişinin yakalandığı açıklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Zeyrek

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