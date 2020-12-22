Almanya'da Türklere ve iş yerlerine saldırı düzenleyen zanlı hakkında iddianame hazırlandı
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Almanya'da Türklere ve iş yerlerine saldırı düzenleyen zanlı hakkında iddianame hazırlandı

22.12.2020 22:45 | Son Güncelleme: 22.12.2020 22:48
Almanya'da Türklere ve iş yerlerine saldırı düzenleyen zanlı hakkında iddianame hazırlandı

Almanya'nın Bavyera Eyaleti'nin Waldkraiburg beldesinde, Türklere ve iş yerlerine saldırı düzenleyen, öldürmeye teşebbüs, yaralama, kundaklama olaylarına karışan zanlı hakkında iddianame hazırlandı.

Almanya'nın Bavyera Eyaleti'nin Waldkraiburg beldesinde, Türklere ve iş yerlerine saldırı düzenleyen, öldürmeye teşebbüs, yaralama, kundaklama olaylarına karışan zanlı hakkında iddianame hazırlandı.

Federal Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, iddianamede, Alman vatandaşı Muharrem D'ye 31 kişiyi öldürmeye teşebbüs, dört kişiyi yaralama, kundaklama, ölümle sonuçlanması muhtemel kundaklama saldırısı, devlete yönelik ağır saldırı hazırlığında bulunma, silah ve patlayıcı kanunu ihlali gibi suçlamalar yöneltildi.

İddianamede terör örgütleriyle bağlantısı düşünülen zanlının camilere saldırı düzenleyip din görevlilerini öldürmeyi planladığı, Mayıs 2020'de Waldkraiburg ve çevresindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) camilerine yönelik saldırı planladığı, Köln'deki DİTİB Genel Merkezi bünyesindeki merkez camisi ile Türkiye'nin Münih Başkonsolosluğuna saldırı düzenlemeyi planladığı gibi detaylara yer verildi.

Zanlının ayrıca, 2 Nisan 2020'de Sultan Ahmet Camisini kundaklama girişiminde bulunduğu ifade edilen iddianamede, ancak 5 kişilik bir ailenin de bulunduğu binanın kapısını açamadığı için kundaklama girişiminin başarısız olduğu, bunun üzerine yan binayı kundakladığı belirtildi.

İddianamede, zanlının 5 Nisan'da Waldkraiburg'da Türklere ait bir kuaför dükkanını ateşe verdiği, 7 Nisan'da benzer yöntemle bir Türk'ün işlettiği pizza dükkanına saldırı düzenlediği, 27 Nisan'da ise bir manav dükkanını ateşe verdiği ifade edildi. Son saldırıda binada bulunan 26 kişinin dumanı fark etmesiyle şans eseri yanmaktan kurtulduğu, dört kişinin dumandan zehirlendiği aktarılan iddianamede, zanlının 6 Mayıs'ta da bir Türk'e ait kahvehanenin camını kırarak içeriye asitli bir kimyasal sıvı döktüğünün altı çizildi.

8 Mayıs 2020'de yakalanan Muharrem D'nin konutunda yapılan aramada 23 bomba ile yüksek miktarda patlayıcı ele geçirilmişti. Hakkında soruşturma başlatılan ve 25 Haziran'da hakim karşısına çıkarılan zanlı tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Zeyrek

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