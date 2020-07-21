Almanya'da Türkçe korona uygulaması
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Almanya'da Türkçe korona uygulaması

Almanya'da hükümet tarafından yeni tip korona virüs (covid-19) enfeksiyon zincirinin takip edilmesi için geliştirilen cep telefonu uygulamasının Türkçe versiyonu bugün kullanıma açıldı.

Almanya'da Türkçe korona uygulaması
21.07.2020 15:12 | Son Güncelleme: 21.07.2020 15:27

Almanya'da hükümet tarafından yeni tip korona virüs (covid-19) enfeksiyon zincirinin takip edilmesi için geliştirilen cep telefonu uygulamasının Türkçe versiyonu bugün kullanıma açıldı. Uygulamayı kullananlar yakınında enfekte olan birisi varsa uyarılıyor.

Almanya'da yeni tip korona virüs (covid-19) enfeksiyon zincirinin takip edilmesi için geliştirilen cep telefonu uygulaması artık Türkçe kullanılabiliyor.

Almanca ve İngilizce dil seçenekleri bulunan uygulama bugünden itibaren Türkçe kullanılabilecek. Uygulama, iki akıllı telefonun dijital buluşmasının dökümünü yapıp, virüs enfeksiyonu olan bir kişi ile temas olduğunda diğer kişiyi hızlı bir şekilde haberdar ediyor. Bunun yanı sıra korona virüs tespit edilen kişinin yakın çevresinde uzun bir süre bulunan kişiler de uyarılıyor. Bluetooth teknolojisini ile çalışan uygulama, akıllı telefonuna uygulamayı indiren kişiler arasında sosyal mesafeyi ve karşılaşma süresini de ölçüyor.

İsteyen herkesin indirip kullanabileceği Korona-Uyarı Uygulaması, Alman hükümeti adına 20 milyon Euro harcanarak iki bilişim şirketi tarafından geliştirildi. Uygulamanın zorunlu olmaması başarılı olmasının önünde engel olarak görülüyor. Oxford Üniversitesinin bir araştırmasına göre, bu tür uygulamaların başarılı olması için insanların en az yüzde 60'ının uygulamayı kullanması gerekiyor.

(Sinan Karamurat/İHA)

Kaynak: İHA

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