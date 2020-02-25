Almanya'da Türk spor kulübüne saldırı
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Almanya'da Türk spor kulübüne saldırı

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (NRV) Eyaletine bağlı Wesel kentinde, Wesel Anadolu Spor binasına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce saldırı düzenlendi.

25.02.2020 12:40 | Son Güncelleme: 25.02.2020 12:41
Almanya'da Türk spor kulübüne saldırı

'nın Kuzey (NRV) Eyaletine bağlı Wesel kentinde, Wesel Anadolu binasına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce saldırı düzenlendi. Saldırı sırasında binanın içerisinde kimsenin olmadığı, sadece maddi hasar olduğu bildirildi. 

Kulüp Başkanı Cihan Sarıca, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Wesel Anadolu Spor kulübüne haince zarar verme amacıyla saldırı yapılmıştır. Komşu Alman spor kulübüne hiç bir zarar verilmemiştir, iki kulüp arası sadece 10 metredir. Aşırılık, Almanya'da artık gelenek olmaya başladı. Üzücü ve vahim bir durum" ifadelerini kullandı.Polis, saldırganları arıyor.


Kaynak: DHA
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