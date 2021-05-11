Almanya'da Türk siyasetçi, İsrail'in Filistin'e saldırılarını eleştirdiği için görevinden ayrılmak zorunda kaldı
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Almanya'da Türk siyasetçi, İsrail'in Filistin'e saldırılarını eleştirdiği için görevinden ayrılmak zorunda kaldı

Almanya'da Türk siyasetçi, İsrail'in Filistin'e saldırılarını eleştirdiği için görevinden ayrılmak zorunda kaldı
Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ - Haberler | Güncel

Almanya'da Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Berlin Teşkilatı Yönetim Kurulu üyesi Ayten Erdil, İsrail'in Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarını "terör" olarak nitelediği için görevinden istifa etmek zorunda kaldı.

Almanya'da Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Berlin Teşkilatı Yönetim Kurulu üyesi Ayten Erdil, İsrail'in Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarını "terör" olarak nitelediği için görevinden istifa etmek zorunda kaldı.

Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in saldırılarını insanlık suçu olarak değerlendiren ve "Bu terörün savunulacak hiçbir yönü yoktur." ifadelerini kullanan Erdil'e partisinden ve sosyal medya kullanıcılarından tepki geldi.

CDU Berlin Teşkilatı Twitter üzerinden Ayten Erdil'in bu paylaşımına tepki göstererek, "Biz bu yaklaşımı kesinlikle paylaşmıyoruz. Bu CDU'nun politikasıyla bağdaşmaz. Biz onunla konuştuk yönetim kurulundaki görevini bıraktı." açıklamasında bulundu.

Ayten Erdil'in söz konusu paylaşımını sildiği ve telefonlarını kapatarak kimseyle görüşmek istemediği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ

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