Almanya'da Türk Öğrencinin Tek Kişilik Oyunu Büyük Beğeni Topladı

– Almanya'da tiyatro eğitimi gören Türk öğrenci Ayşe Güvendiren, İslam karşıtı bir oyunu eleştirdiği tek kişilik oyunu ile büyük beğeni aldı.

Otto-Falckenberg Tiyatro Okulu'nda tiyatro yönetmenliği eğitimi gören Ayşe Güvendiren (30), Almanya'nın en prestijli salonlarından Munich Kammerspiele'de kendisinin yönettiği ve oynadığı 'Karşıtlık Fikirlere karşıt' oyunu ile büyük alkış aldı.

Tek kişilik oyununda Ayad Akhtar'ın 'Küçümsenen' adlı oyunundaki İslam karşıtı çizgiye eleştiri getirdiğini söyleyen Güvendiren, "Yaklaşık iki seneden beri Almanya'da belirli bir tiyatro oyunu sergilenmekte, oyunun adı 'Geächtet', yazarı ise Ayad Akhtar. Bu yazar, İslam'ı kötüleyen bir oyun çıkardı ve bu oyun Almanya'nın her tarafında gösterilmekte. Beni aslında alakadar eden konu şu, 'bu oyun niye bu kadar ilgi görüyor?', 'niye Almanya'nın her tarafında bu oyun gösteriliyor?'. Cevabı basit, çünkü İslam'ı karalayan bir oyun bu. Kendi oyunumda, Akhtar'ın 'bu oyununu işledim. Okuma yazma bilen herkes o oyunu okuduğunda İslam'a karşı bir nefret anlatıldığını anlar. Benim işlediğim şey şu, hani madem bu oyun gösteriliyor, siz seyirci olarak niye buna sessiz kalıyorsunuz, niye bu oyun alkışlanıyor, niye bu oyun bu kadar ilgi görüyor." Dedi.

"YABANCILAR GELİP KUTLUYOR"

Ayşe Güvendiren, sahnelediği oyuna yoğun bir ilginin olduğunu belirterek, "Özellikle yabancıların beni gelip bu konuda kutlamasına, cesaretimden dolayı kutlamasına çok seviniyorum. Mesela annem oyunumu izlediğinde çok duygulanmıştı. Annem dini değerlerine bağlı olan bir insan ve annemin bana o gururlu gözle bakması benim için yetiyor" dedi.

"BİZ ANLATMAZSAK, KİM ANLATACAK BUNU"

Benzeri çalışmalarının süreceğini söyleyen Güvendiren, "Bu konular, bu hikayeler, anlatılması gereken hikayeler. Biz anlatmazsak kim anlatacak bu hikayeleri Ben bir Müslüman olarak buraya çıkıp, 'sizin yaptığınız bir saçmalık siz İslam'ı kötülüyorsunuz, sizin algınız yanlış' demezsem, kim yapacak bunu? Almanya mı yapacak O yüzden biz Türkler de sanat camiasına girmemiz lazım. Burada da olmamız lazım. Tiyatro oyunları çıkarmamız lazım. Sadece doktor, öğretmen, mühendis falan değil sanat camiasında da bir yer edinmemiz lazım" diye konuştu.

Kaynak: DHA