Almanya'da Türk gurbetçilerin çoğunlukta olduğu Köln Toptancı Hali'ne kilit vuruluyor
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Almanya'da Türk gurbetçilerin çoğunlukta olduğu Köln Toptancı Hali'ne kilit vuruluyor

Almanya'nın Köln kentindeki Türk esnafın yoğun olduğu sebze ve gıda toptancı hali sanayi bölgesine taşınacağı gerekçesiyle kapatalıcağı bildirildi.

Almanya'da Türk gurbetçilerin çoğunlukta olduğu Köln Toptancı Hali'ne kilit vuruluyor
22.06.2020 09:18 | Son Güncelleme: 22.06.2020 09:18

Almanya'nın Köln kentindeki Türk esnafın yoğun olduğu sebze ve gıda toptancı hali sanayi bölgesine taşınacağı gerekçesiyle kapatalıcağı bildirildi. Yaklaşık %60 'ı Türk gurbetçilerinden oluşan esnaf ise, duruma tepki gösterdi.

Almanya yönetimi, Köln kentindeki Türk esnafın yoğun olduğu sebze ve gıda toptancı hali sanayi bölgesine taşınacağı gerekçesiyle kapatma kararı aldı.Yüzde 60'ı Türk gurbetçilerin işlettiği sebze ve gıda halinin kapanmasıyla 2 bin kişinin zor durumda kalacağı belirtildi. 

TÜRK ESNAF TEPKİLİ

Demirören Haber Ajansı'na konuşan Köln kentindeki toptancı hali esnafından Ramazan Acar, "Yeni nesil sürünecek, Almanya zaten bitti. Ekonomi hiç iyiye gitmiyor" dedi. Atilla Karahan, "1991 yılından beri Köln'deyim, sebze meyve toptancılığı yapıyorum, 17 işçi çalıştırıyorum. Köln belediye planına göre toptancı sebze hali 2023 sonunda kapatılıyormuş, belediye şu ana kadar bize yeni bir yer sunmadı. Biraz çekememezlik var, kendi Avrupa Birliği'ndeki ülkeleri koruyorlar. Buradaki arkadaşlarla konuştuk onlar yapmazsa biz kendi aramızda küçük bir hal yapmayı düşünüyoruz" dedi.

'ALMANYA ADANA KARPUZUNU BEKLİYOR'

Esnaf Atilla Karahan, "Sultan üzümü, incir, kavun, karpuz ve sebze ağırlıklı Türkiye'den mal getiriyoruz, zaten gümrük bile zorluk çıkartıyorlar. Mesela şu anda karpuz sezonu. Millet Adana karpuzunu bekliyor hem daha lezzetli hem daha güzel" dedi.

'YÜZLERCE İNSAN İŞSİZ KALACAK'

Haydar Kahraman da, "Hallerde bir sürü insan çalışıyor. Köln hali kapatılırsa yüzlerce insan işsiz kalacak. Türkiye'den ve farklı ülkelerden buraya bir çok mal geliyor. Hallerin kapatılmasında hedef, büyük tekellerin daha da büyümesi. Bu da küçük esnafın bitirilmesidir, olay bundan ibaret. Tabi ki biz kapatılmasına karşıyız,  yüzlerce insan geçimini buradan temin ediyor. Türkiye'nin Antalya, Mersin, İzmir, Bursa, Adana şehirlerinden mevsimine göre sivri biber, çarliston biber, acı kırmızı biber, karpuz, şeftali, patlıcan gibi ürünler getiriyoruz" dedi.

"30 YIL ÖNCE YIKILACAĞINI SÖYLEDİLER"

Esnaf Mustafa Duran hali sanayi bölgesine taşımak istediklerini, ancak kendilerinin buna saıcak bakmadığını ifade ederek, "Ben 1989 senesinden beri buradayım. Sebze meyve hali, uzun zaman öncesinden yapılmış ama şimdi şehrin ortasında kalmış, farklı değerlendirmek istiyorlar. Sanayi bölgesine götürmek istiyorlar. Köln belediyesi buradaki esnafı mağdur etmeyeceğine, yeni bir yer göstereceğine inanıyorum" dedi. 

"ESNAFIN %60 'I TÜRK" 

Aslan Sofularlı ise "Tabi buradan herkes ekmek yiyor, buranın kapanması bizim için bir sıkıntı. Köln halinin kapatılması ekmek teknemizin kapanması gibi bir şey, buradaki esnafın %60'ı Türk. Ama bu halin kapatılması bizim için büyük bir darbe" ifadelerini kullandı.

"YILDA 500 TIR MAL SATIYORUM"

Ersan Yıldızhan "Orta büyüklükte bir ithalatçıyım. Yılda yaklaşık 400 - 500 tır sebze ithal ediyorum. Bu bölgede pek çok Türk toptancı şirketimiz var. Bunların burada ekmeğiyle oynuyorlar" dedi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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