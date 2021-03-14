Almanya'da Türk gençleri İdlib'deki ihtiyaç sahiplerine 90 konut yapımı için yardım topladı
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Almanya'da Türk gençleri İdlib'deki ihtiyaç sahiplerine 90 konut yapımı için yardım topladı

14.03.2021 17:53 | Son Güncelleme: 14.03.2021 18:09
Almanya'da Türk gençleri İdlib'deki ihtiyaç sahiplerine 90 konut yapımı için yardım topladı

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Köln Bölge Birliği Gençlik Kolu, İdlib'deki ihtiyaç sahipleri için başlatılan "İyilik Konutları" kampanyasına katkıda bulundu.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Köln Bölge Birliği Gençlik Kolu, İdlib'deki ihtiyaç sahipleri için başlatılan "İyilik Konutları" kampanyasına katkıda bulundu.

DİTİB ile Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğiyle başlatılan ve 90 konutluk yardımı içeren kampanyaya, Köln'deki Türk gençlerinden de destek geldi.

Almanya'nın Köln kentindeki DİTİB Genel merkezinde, Köln Bölge Birliği Gençlik Kolu Başkanı Hüseyin Akar ile yönetim kurulu üyeleri, konutların yapılması için toplanan 63 bin 290 avroluk çeki, DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen'e teslim etti.

DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen, bu örnek davranışları için gençlere teşekkür ederek, "Kampanyaya katkılarınızla, kışın etkisini göstermesiyle birlikte yağmur ve çamur içerisinde kalan çadır kentlerde yaşayan aileler, iyilik konutları ile sıcak bir yuvaya kavuşuyor." dedi.

Türkmen, "Almanya'dan İdlib'e uzanan iyilik eli oldunuz. Örnek bir davranış gösterdiniz. Rabbim yapmış olduğunuz hayırları kabul eylesin." ifadelerini kullandı.

Köln Bölge Birliği Gençlik Kolu Başkanı Akar, bu yardımla, zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren 90 aileye bir nebze olsun destek olmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.

Ziyarette DİTİB Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Dilek, Köln DİTİB Dini Danışma Kurulu Başkanı Muharrem Kuzey, Köln DİTİB Bölge Birliği Başkanı Adem Onur ile bölge birliği gençlik kolu yönetim kurulu üyeleri Mevlüt Gürbüz, Alper Koç, Ayşe Ateş, Sibel Aksar ve Emre Yardım hazır bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Zeyrek

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