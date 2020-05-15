Almanya'da Türk genci polis şiddeti öldürdü iddiası
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Almanya'da Türk genci polis şiddeti öldürdü iddiası

Almanya'da yaşayan Türk vatandaşı Hüsnü Uzun'un ailesi oğullarının polis şiddeti nedeni ile öldüğü iddiasında bulundu.

Almanya'da Türk genci polis şiddeti öldürdü iddiası
15.05.2020 22:37 | Son Güncelleme: 15.05.2020 22:37

Almanya'da yaşayan Türk vatandaşı Hüsnü Uzun'un ailesi oğullarının polis şiddeti nedeni ile öldüğü iddiasında bulundu.

Almanya'nın Hamburg kentinde yaşayan 44 yaşındaki Hüsnü Uzun'un ailesi oğullarının polis şiddeti sonucu yaşamını yitirdiği iddiasında bulundu. Acılı aile, polis hakkında dava açacaklarını belirtirken, 15 yıldır oğullarından ayrı olduklarını ve az görüştüklerini ifade etti. Uzun'un 67 yaşındaki babası Kerim Uzun, "15 yıldan beri psikolojik rahatsızlığı olan ama kimseye zararı olmayan oğlum Hüsnü ile ayrı yaşıyorduk. Hamburg dışında bir yerde yurtta kalıyordu ama 2 yıl önce Hamburg'daki bir yurda yerleştirilmiş. Kaldığı yurtta olay çıkarttığı için hastaneye gönderilerek kontrol altında tutulmaya başlamış. Oğlum hastaneden beni arayarak para istedi. 4 haftada 2 kez ziyaretine gittim. Para verdim. Oğlum çok sakin ve sessiz birisi. Kendinden başka kimseye zarar vermeyen bir kişiydi" dedi.

Baba Uzun, Çarşamba günü 18.00'de oğlunu ziyarete gittiğini belirterek, "Korona dolayısıyla hemşireler önceden beni içeri almıyorlardı. Bu sefer hemen beni içeri aldılar ve doktoru çağırdılar. Doktor da bugün öğle saatlerinde Hüsnü'nün hastaneden dışarı çıktığını belirterek öldüğünü söyledi ve olayın nasıl olduğunu anlattı. Doktorun anlattığına göre oğlum sokağa çıkmış ve söz dinlememiş. Onlar da polis çağırmışlar. Polisin sözünü de dinlemeyince polis de güç göstermiş. Hastaya güç gösterilemez. Oğlum 155 cm boyunda ve kilolu birisiydi. Polis oğlumu yüzüstü yatırmış, dizi ile üzerine bastırmış ve ellerini arkadan bağlamış. Polisin baskısına dayanamamış. Sonradan sedye getirip oraya da bağlamışlar ve içeri getirmişler. Benim görüşüm nefes alamadığı için öldü. Bence hastaneye ölüsü gitti. Belki de olay yerinde öldü. Onun için ben polisten şikayetçiyim, avukatla görüştüm ve dava açacağım. Polis kaba kuvvet kullanıyor. Oğlum terörist değil, elinde bıçak yok. Hasta birine bu kadar ağır davranmak olmaz. Hakkımızı arayacağız" dedi.

Uzun'un kardeşi 24 yaşındaki Sinan Uzun ise abisinin ölümü için "Hepimizi derinden üzdü" ifadelerini kullandı. Kardeş Uzun, olaydan 1 gün sonra hastaneye giderek, doktorlar ve görgü tanıkları ile görüştüğünü aktardı. Uzun, abisinin ölümünde ihmalin olduğunu belirterek, "Ağır hastaların açık kısımda değil kapalı kısımda kalması gerekirken abim açık yerde kaldığı için dışarı çıkmış. Polis darbesi nedeni ile nefes alamıyor" ifadelerini kullandı. Acılı kardeş, abisinin oda arkadaşı olan 1'i Türk, 1'i İranlı ve 1'i Afgan olan 3 görgü tanığı ile görüştüğünü belirterek "Olayı gören iki şahit olayda polisin sert davrandığını söylediler. 2 polis abimi yüzüstü yere yatırıp ellerini arkadan bağlayarak, dizleriyle kalbinin üzerine bastırmışlar. Abim zaten kilolu ve hareket edemeyen birisiydi. Tüm bu olaylar hastanenin önünde olmuş. Tahminimize göre abim nefes alamadığı için öldü. Olay yerinde hemşireler ile doktorlar da varmış. İçerde kalp masajı yapmaya çalışmışlar ama çok geç kalmışlar. Abimi kurtaramadılar" diye konuştu. - HAMBURG

Kaynak: İHA

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