Almanya'da "Türk Film Günleri"

Almanya'nın Köln kentinde düzenlenen "Türk Film Günleri" çerçevesinde gösterilen çocuk filmlerine ilgi yoğun oldu.

Ludwig Müzesi'nde yer alan FilmForum'da Köln Yunus Emre Enstitüsünce (YEE) düzenlenen ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen etkinliğin üçüncü gününde "Rafadan Tayfa - Delhiz Macerası" ve "Kuklalı Köşk" filmleri gösterildi.

Rafadan Tayfa - Delhiz Macerası filminin yönetmen ve yapımcısı İsmail Fidan ve Kuklalı Köşk filminin oyuncusu Kadir Çöpdemir ile yapımcısı Mustafa Öztürk filmleri çocuklarla birlikte izledi.

Burada bir konuşma yapan İsmail Fidan, yönetmen olarak filmin senaryosundan karakterlerine kadar yaptıkları seçimlerde, seçimlerinin Türk kültürünün ögelerini taşımasına özen gösterdiklerini belirtti.

Almanya galası gerçekleştirilen Kuklalı Köşk filminin oyuncusu Kadir Çöpdemir ile yapımcısı Mustafa Öztürk ise YEE işbirliğiyle Almanya'daki çocuklarla buluşmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Köln YEE Müdürü Yılmaz Bulut ise bu yıl ikincisi düzenlenen film günlerinin bir gününü çocuklara ayırdıklarını belirterek, "Yurt dışında yaşayan Türk çocuklarının Türkçeyi unutmamasını ve velilerde Türkçe bilincini uyandırmayı amaçlıyoruz. Günümüzde Almanya'da yaşayan yeni nesilde Türkçe erozyonu büyük tehlike oluşturmaktadır." dedi.

Film izleyen çocuklara günün hatırası olarak Rafadan Tayfa karakterlerinin yer aldığı kumaş çanta içinde hediyeler verildi.

"Türk Film Günleri" kapsamında yarın "Müslüm" ve "Türk İşi Dondurma", pazar günü ise "Ahlat Ağacı" filmleri gösterilecek. FilmForum'da gösterilen filmleri sinemaseverler ücretsiz izleyebiliyor.

Kaynak: AA