Almanya'da türk elçiliğinin aracı kundaklandı

Almanya'da türk elçiliğinin aracı kundaklandı

Almanya'da, Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği'ne ait diplomatik plakalı araç kundaklandı.

11.10.2019 11:15
Almanya'da türk elçiliğinin aracı kundaklandı

Almanya'da, Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği'ne ait diplomatik plakalı araç kundaklandı. Polis incelemelerini sürdürüyor.

Alman medyası, yerel saatle 03.45 sıralarında, Berlin'nin Kreuzberg bölgesinde Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği'ne ait diplomatik plakalı aracın kundaklandığını duyurdu. Aracın kullanılmaz hale geldiği belirtilirken, Berlin polisinin olayla ilgili soruşturma başlattığı bildirildi.


Kaynak: DHA
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