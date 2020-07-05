Almanya'da Türk döneri, şnitzelin pabucunu dama attı
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Almanya'da Türk döneri, şnitzelin pabucunu dama attı

Almanya'da 4 euroya satılan Türk döneri büyük ilgi görüyor.

Almanya'da Türk döneri, şnitzelin pabucunu dama attı
05.07.2020 11:21 | Son Güncelleme: 05.07.2020 11:21

Almanya'da 4 euroya satılan Türk döneri büyük ilgi görüyor. Döner dükkanı işleten Enver Yıldırım, "Benim bildiğim Almanların en önemli yemeği şnitzel ve 15 ile 25 euro fiyata kadar satılıyor. Almanlar 'Siz Türkler iyi ki Almanya'ya geldiniz' diyor. Bizim mutfağımız çok zengin ve lezzetli olduğundan dolayı çok tercih ediliyor" dedi.

Türk döneri uygun fiyatı ve lezzeti nedeniyle Almanya'da büyük ilgi görüyor. Ekmek arası fiyatı ortalama 4 euro, porsiyon fiyatı 8 euro olan döner, Alman mutfağında çok yaygın olarak tüketilen şnitzelin pabucunu dama attı.

Demirören Haber Ajansı Almanya'da döner satan Türk işletme sahipleriyle konuştu.35 yıldır farklı ülke mutfaklarında aşçılık yapan İmdat Demir, döneri tercih edenlerin çoğunluğunun Almanlar olduğunu ifade etti. İşletme sahibi Demir, Türk dönerinin fiyatını Almanların çoğunlukla tercih ettiği yemeklerle karşılaştırarak "Almanların en meşhur bifteğinin fiyatı 20 euro ama daha iyi bir restoranda yemek isterseniz fiyat 40 ile 50 euro arasında değişebiliyor. Almanların en çok sevdiği ve fileto etten yapılan milli yemekleri şnitzelin fiyatı 35 eurodur. Almanlar bu yemeği çok sever" ifadelerini kullandı.Almanya'da döner dükkanı işleten bir başka Türk Enver Yıldırım "Benim bildiğim Almanların en önemli yemeği şinitzel ve 15 ile 25 euro fiyata kadar satılıyor. Almanlar 'Siz Türkler iyi ki Almanya'ya geldiniz' diyor. Yıldırım, "Bizim mutfağımız çok zengin ve lezzetli olduğundan dolayı çok tercih ediliyor" diyerek Almanların Türk yemeklerine karşı ilgisini dile getirdi.'MÜŞTERİLERİMİZ ÇOĞUNLUKLA ALMAN'

Müşterilerinin yüzde 70'inin Alman olduğunu söyleyen Yıldırım, "Döneri biz 4 eurodan satıyoruz, porsiyon olursa 8 euro. Her bir ekmek arasına 180 - 200 gram arası döner koyuyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Manşet

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