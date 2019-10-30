Almanya'da Türk camisinin inşaatına domuz kafası bırakıldı

30.10.2019 16:07

Almanya'nın kuzeybatısında bulunan Schwelm şehrindeki bir cami inşaatına domuz kafası bırakıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



Dortmund ve Essen şehirlerinin yaklaşık 50 kilometre güneyinde bulunan bölgede yaşanan olayda, kimliği belirsiz kişi veya kişilerin Schwelm Yeşil Camisi inşaatına torba içerisinde kesik domuz kafası bıraktığı, durumun inşaat işçileri tarafından fark edilerek polise bildirildiği kaydedildi. Euronews.com'da Görüntüle