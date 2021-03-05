Almanya'da Türk avukat, aşırı sağcılardan tehdit mektubu almaya devam ediyor
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Almanya'da Türk avukat, aşırı sağcılardan tehdit mektubu almaya devam ediyor

05.03.2021 12:23 | Son Güncelleme: 05.03.2021 12:23
Almanya'da Türk avukat, aşırı sağcılardan tehdit mektubu almaya devam ediyor

Almanya'da 2000-2007 arasında 8'i Türk toplam 10 kişiyi katleden Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü davasının müdahil avukatlarından Seda Başay Yıldız'a "NSU 2.0" imzası taşıyan tehdit mektupları gönderilmeye devam ediyor.

Almanya'da 2000-2007 arasında 8'i Türk toplam 10 kişiyi katleden Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü davasının müdahil avukatlarından Seda Başay Yıldız'a "NSU 2.0" imzası taşıyan tehdit mektupları gönderilmeye devam ediyor.

Seda Başay Yıldız, Frankfurter Allgemeine Zeitung'a yaptığı açıklamada, ölüm tehdidi içeren mektupların gelmeye devam ettiğini belirterek, bu konuyla yeterince ilgilenmeyen Hessen Eyalet İçişleri Bakanı Peter Beuth'u ve Eyalet Emniyet Müdürü Roland Ullmann'ı sert şekilde eleştirdi.

Ailesinin korunmasız halde açıkça hedef olduğunu kaydeden Yıldız, "Ailemin durumu ortada ama Hessen İçişleri Bakanı herhangi bir sorumluluk almak istemiyor." ifadesini kullandı.

Haberde ayrıca polisin, Yıldız'ın ikamet ettiği evde alınması gereken güvenlik önlemlerinin masraflarının devlet tarafından ödenmesini tavsiye ettiği ancak eyalet İçişleri Bakanlığının bu tavsiyeyi dikkate almadığı belirtildi.

2,5 yıldır tehdit mektubu alıyor

NSU davasının müdahil avukatlarından Yıldız'a, Ağustos 2018'de faksla ırkçı ve tehdit içerikli bir yazı gönderilmiş, bunun üzerine başlatılan inceleme kapsamında avukatın nüfus bilgilerine Frankfurt polis karakolundaki bir bilgisayardan bakıldığı tespit edilmişti.

Avukatın kimlik bilgilerine bakıldığı sırada bilgisayara erişimi bulunan polis memurlarının, internet üzerinden oluşturdukları grupta birbirlerine gamalı haç ve Hitler'in fotoğrafları ile yabancı düşmanlığı içeren mesajlar gönderdiği belirlenmiş, hakkında soruşturma başlatılan 6 polis, geçici olarak görevden alınmıştı.

Seda Başay Yıldız, bombalı saldırılar düzenleyen ve banka soygunları gerçekleştiren Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü davasında, 2000'de öldürülen Enver Şimşek'in ailesinin avukatlığını yapmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ

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