Almanya'da Türk ailenin iki çocuğu da ellerinden alındı
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Almanya'da Türk ailenin iki çocuğu da ellerinden alındı

Almanya'nın Hamburg kentinde yaşayan Uzun ailesinin 3 ve 5 yaşındaki iki çocuğu darp şüphesi ile ellerinden alındı.

Almanya'da Türk ailenin iki çocuğu da ellerinden alındı
21.09.2020 11:37 | Son Güncelleme: 21.09.2020 11:41

 Almanya'nın Hamburg kentinde yaşayan Uzun ailesinin 3 ve 5 yaşındaki iki çocuğu darp şüphesi ile ellerinden alındı.

Almanya'nın Hamburg kentinde yaşayan Uzun ailesinin 3 ve 5 yaşındaki iki çocuğu darp şüphesi ile gençlik dairesi tarafından ellerinden alındığı ifade edildi. Bu karar karşısında şoka uğrayan aile haksız bir şekilde ellerinden alınan çocuklarının geri verilmesini istiyor. 

"ÇOCUKLARIMIN HRİSTYAN YAPILMASINDAN KORKUYORUM"Konuyla ilgili Demirören Haber Ajansı'na konuşan anne Nilgün Uzun, çocuklarını 10 Ağustos günü kreşe bırakmasının ardından çocuklarının Gençlik Dairesi tarafından kendinden habersizce kreşten alındığını ifade etti. Uzun, Gençlik Dairesi yetkililerinin gerekçe olarak 'darp' ve 'sağlık sorunları' gösterildiğini dile getirdi. Uzun, Alman yetkililerinin yaptığının asla kabul edilemez olduğunu dile getirerek, 'Çocuklarımın Hristiyan yapılmasından korkuyorum' dedi. "ÇOCUKLARIMI ASLA DARP ETMEDİM, YARDIM EDİN"

Uzun açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü: "Bana telefon açıyorlar. 'Çocuklarınızı darp ve sağlık sorunlarından dolayı aldık' dediler. Kendi aralarında mahkeme etmişler. Ben çocuklarımı darp ediyormuşum. Bundan dolayı elimden almışlar. Bir insan çocuğunu nasıl darp eder?? Çocuklarının başka bir aileye verilip Hristiyan yapılmasından korkuyorum. Yardım istiyorum, lütfen bana yardım edin. Ben çocuklarımı geri istiyorum."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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