Almanya'da Türk Adaylar Yerel Seçimlerde Sandığa Gidiyor

Almanya'da Türklerin yoğun yaşadığı, 18 milyonu aşkın nüfusuyla ülkenin en kalabalık eyaleti Kuzey Ren Vestfalya'da (KRV) 14 Eylül'de yapılacak yerel seçimler ve uyum meclisi seçimlerinde çok sayıda Türk aday da yarışıyor.

Eyaletin en büyük şehri Köln'de yaşayan Türkler, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, aşırı sağcı oyların yükselişte olduğu bu dönemde özellikle siyasi katılımın önemini vurgulayarak, herkesi sandığa gitmeye davet etti.

Alman şirketinde yönetici olarak çalışan Metin Aydın, ülkede yaşayan Türk toplumunun eyalet seçimlerinde oy kullanmasının ve siyasi katılımının büyük önem taşıdığının altını çizerek, aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisinin yükselişine karşı demokratik yollarla mücadele edilmesi gerektiğini belirtti.

14 Eylül'de yapılacak eyalet seçimlerinde herkese mutlaka oy kullanmaları için tavsiyede bulunan Aydın, Türk toplumunun yaşadıkları ülkenin sorunlarına çözüm üretebilecek etkin bir kitle olduğuna inandığını ve bu etkinliğini siyasette de göstermesi gerektiğini ifade etti.

AfD gibi aşırı sağcı partilerin sadece Almanya'da değil Avrupa'da da yükselişte olduğuna dikkati çeken Aydın, bu görüşteki kişilerin sadece Türklere ve Müslümanlara değil kendi toplumuna da zarar verdiğini ve toplumun sağduyulu bireylerinin bu kesime karşı demokrat tavrının etkili olacağını söyledi.

"Kimlikleriyle oy kullanabilirler"

Köln Uyum Meclisinde yer alan Ali Esen, "Liste Güven" olarak 25 yıldır Köln'deki insanları milli ve manevi değerlere sadık kalarak temsil ettiklerini ve bu bağlamda yeniden aday olduklarını dile getirdi.

Uyum Meclislerinin yabancı kökenlilere verilmiş tek siyasi hak olduğunu anlatan Esen, tüm kurumlarla muhatap olunabilen bu meclislerin önemine dikkati çekti.

Vatandaşları 14 Eylül Pazar günü yapılacak seçimlerde oylarını kullanmaya davet eden Esen, şunları söyledi:

"Seçimlerde eğer vatandaşımız oylarını kullanmadıysa veya gelen mektupları reklam diye çöpe attılarsa bağlı bulundukları mahalledeki okullara giderek kimliklerini göstererek Uyum Meclisi için oylarını kullanabilirler. Eğer Alman vatandaşlığı varsa bunlar hem belediye başkanlığı hem de belediye il meclisindeki temsilcileri seçebilme hakkına sahiptir."

"Aşırı sağa en güzel cevabı sandıkta verebiliriz"

Köln yakınlarındaki Bergheim şehrinde Uyum Meclisinde yer alan Erhan Şahin, herkesi demokratik haklarını kullanmaları için 14 Eylül'de yapılacak seçimlerde sandığa davet etti.

Heimat Bergheim grubuyla tekrar aday olan Şahin, şunları ifade etti:

"Bizler, Heimat Bergheim grubu olarak iş adamlarıyız, öğrencileriz, işvereniz, esnafız, akademisyeniz yani toplumun farklı kesimlerinden oluşan bir ekibiz. Sadece mesleklerimizle değil sosyal aktivitelerle de toplumla iç içeyiz. Futbol stadında, çocuklarla, gençlerle, ebeveynlerle beraberiz, ders yardımlarında öğrencilerimizle beraberiz yani sorunları birebir anlayabilecek ve en güzel şekilde Uyum Meclisine taşıyacak durumdayız."

Son dönemlerde aşırı sağcı partilerin oy oranlarının yükselişine dikkati çeken Şahin, "Aşırı sağcı oylardaki bu yükselişi kaygıyla takip ediyoruz ama korkmaya hiç gerek yok çünkü biz çözüm odaklıyız, ileri doğru bakışlıyız ve en güzel buna karşı cevabı sandıkta vereceğimize inanıyoruz. AfD gibi partiler iktidara gelirse özellikle yabancı kişilere, yabancı kökenli kişilere kısıtlamalar getirebilir ve bunun da en güzel cevabını sandıkta hep beraber vereceğimize inanıyoruz." diye konuştu.

Seçimlerde Türk adaylar da yer alıyor

16 yaş ve üzerindeki seçmenler, 14 Eylül'de belediye meclislerini, ilçe meclislerini ve belediye başkanları veya ilçe yöneticilerini belirleyecek.

Alman vatandaşlarının yanı sıra Avrupa Birliği vatandaşları da belediye seçimlerinde oy kullanabiliyor.

Belediye başkanı seçimlerinde adayın ilk turda yüzde 50 barajını aşamaması halinde 28 Eylül'de ikinci tur yapılacak.

Türk kökenli seçmenlerin yoğun yaşadığı Köln, Bonn, Duisburg, Gelsenkirchen ve Solingen gibi şehirlerde Türk kökenli belediye başkanı adayları da yer alıyor.

Yerel seçimlerle aynı gün yapılacak Uyum Meclisi seçimlerinde ise ülkede yaşayan ancak Alman vatandaşı olmayanlar oy kullanabilecek.

Belediyelere göre yetkileri farklılık gösterse de Uyum Meclisleri, belediye ile göçmen topluluklar arasında köprü görevi görerek göçmenlerin eğitim, kültür, eşitlik ve ayrımcılıkla mücadele gibi alanlardaki seslerinin belediye meclislerinde duyurulmasına ve çözüm bulunmasına yardımcı oluyor.