Almanya'da turizmciler, hükümetten "güvenli seyahat" için strateji geliştirmesini istedi
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Almanya'da turizmciler, hükümetten "güvenli seyahat" için strateji geliştirmesini istedi

22.03.2021 17:51 | Son Güncelleme: 22.03.2021 17:54
Almanya'da turizmciler, hükümetten

Almanya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle getirilen kısıtlamalardan etkilenen turizm sektörü çalışanları, halkın "güvenli seyahat" yapabilmesi için hükümetten strateji geliştirmesi talebinde bulundu.

Almanya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle getirilen kısıtlamalardan etkilenen turizm sektörü çalışanları, halkın "güvenli seyahat" yapabilmesi için hükümetten strateji geliştirmesi talebinde bulundu.

Başkent Berlin'de, Brandenburg Kapısı ve Federal Meclis önünde toplanan turizm sektörü çalışanları, hükümetin, güvenli seyahat yapılabilmesine olanak sağlaması için gösteri yaptı.

Ellerine valizlerini alan göstericiler, üzerinde "Bir çıkış stratejisi istiyoruz", "Seyahat özgürlüğü olmadan hepimiz ve dünyadaki herkes tehlikededir", "Seyahatler salgını arttırmıyor", "Aşı ve testlerle seyahat özgürlüğü" ve "Kapanmayı sonlandırın" yazan pankart ve dövizler taşıdı.

Gösteriye katılan "Mein Reiseglück" şirketinin danışmanı Kurt Koch, AA muhabirine, vaka sayıları yukarı çıktığında tedbirleri artırmanın, azaldığında ise gevşetmenin bir strateji olmaması gerektiğini söyledi.

Koch, Almanya'da 10 milyon kişinin aşı olduğuna ve çeşitli test imkanlarının bulunduğuna işaret ederek, "Bizim, diğer ülkelerde olduğu gibi bir stratejiye ihtiyacımız var." dedi.

Seyahat etmek isteyenlerin, valizlerini hazır tutarak seyahatlere imkan verilmesini beklediklerini anlatan Koch, "Müşterilerimiz, Türkiye'ye seyahat etmeyi bekliyorlar." diye konuştu.

Kurt Koch, Türkiye'de misafirperverliğin ve olağanüstü fiyat-kalite ilişkisinin bulunduğuna dikkati çekerek, kendi şirketinin de kasım ayında yıllık toplantısını Türkiye'de yapacağını kaydetti.

Cottbus kentinde bir seyahat acentesinde çalışan Katrin Göring ise hükümetin insanlara tatil yapma imkanı vermesini istediklerini belirterek, "Siyasetçiler ve toplumdan, seyahatlerin güvenli olduğunu anlamasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Göring, otellerin iyi karantina ve hijyen tasarılarına sahip olduğunu vurgulayarak, "Seyahat etmek suç değildir ve seyahat edenler negatif test sonuçları ibraz ettiklerinde anlamsız karantina uygulamalarıyla cezalandırılmamalı." görüşünü dile getirdi.

Almanya'da kısıtlamalardan etkilenen binlerce kişinin bulunduğunu anımsatan Göring, hükümetten kendilerine bundan sonra durumun nasıl devam edeceğine ilişkin bir perspektif sunmasını ve maddi yardım yapmasını istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

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