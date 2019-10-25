Almanya'da "tüketici güveni" son 3 yılın en düşüğünde

25.10.2019 11:34

Almanya'da ekim ayında 9,8 puan olarak ölçülen Tüketici Güven Endeksi, kasımda 9,6'ya gerileyerek Kasım 2016'dan beri en düşük seviye olarak gerçekleşti.

Merkezi Almanya'da bulunan pazar araştırma şirketi GfK, Tüketici Güven Endeksi Kasım 2019 sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, ekimde 9,8 puan olarak ölçülen Tüketici Güven Endeksi, kasım ayında 0,2 puan düşerek 9,6'ya geriledi. Beklenti, endeksin 9,8'de sabit kalması yönündeydi.

Böylece Avrupa'nın en büyük ekonomisinde Tüketici Güven Endeksi, Kasım 2016'dan beri en düşük seviye olarak gerçekleşti.

GFK'nin açıklamasında, küresel ekonomideki durgunluğun, ticari ihtilafların ve Brexit'e yönelik belirsizliklerin tam olarak giderilememesinin bilinen risk faktörleri olduğu hatırlatıldı ve bunların yanı sıra otomotiv endüstrisi ve finansal piyasalarda iş kayıplarının arttığına dikkat çekildi.

GfK araştırmacısı Rolf Buerkl, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Bütün bu riskler, tüketicilerin tüketim havasını bozarak, iyimserliği azalttı. Sonuç olarak, tüketici güveni Kasım 2016'dan bu yana en düşük seviyesine indi. Bununla birlikte, hane halkının tüketimi bu yıl Alman ekonomisi için önemli bir dayanak olmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Almanya'da iş gücü piyasasının diğer ülkelere göre istikrarlı kalması ve Avrupa Merkez Bankası'nın faiz politikasının mevduat hesaplarına talebi düşürmesi, iç tüketimi desteklerken, Alman hükümeti büyüme bu yıl yüzde 0,5'te kalacağını öngörüyor.

Kaynak: AA