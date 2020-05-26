Almanya'da tüketici güveni koronavirüs şokundan sonra biraz toparlandı
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Almanya'da tüketici güveni koronavirüs şokundan sonra biraz toparlandı

Almanya'da nisanda eksi 23,1 puan olarak ölçülen Tüketici Güven Endeksi, hafif iyileşme göstererek eksi 18,9'a yükseldi.

Almanya'da tüketici güveni koronavirüs şokundan sonra biraz toparlandı
26.05.2020 11:43 | Son Güncelleme: 26.05.2020 11:43

Almanya'da nisanda eksi 23,1 puan olarak ölçülen Tüketici Güven Endeksi, hafif iyileşme göstererek eksi 18,9'a yükseldi.

Merkezi Almanya'da bulunan pazar araştırma şirketi GfK, gelecek aya yönelik Tüketici Güven Endeksi Mayıs 2020 sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, nisanda revize olarak eksi 23,1 puan olarak ölçülen Tüketici Güven Endeksi, mayıs ayında 4,2 puan artış kaydederek eksi 18,9 puana yükseldi.

GFK, açıklamasında, Nisan ayında Almanya'daki birçok tüketicinin Kuzey İtalya, New York ve İspanya'dan Kovid-19 salgınına yönelik gelen "korkunç" haberlerin şoku içinde olduğu ve bununda geçen ay tüketici güveninde eşi görülmemiş bir çöküşe neden olduğu hatırlatıldı.

Tüketici ikliminin mayısta daha fazla düşüş yaşamadığına yer verilen açıklamada, "Bununla birlikte, endekste 18,9 puan değeri, Almanya'daki GfK Tüketici İklimi için şimdiye kadar kaydedilmiş en düşük ikinci değer olarak kayıtlara geçti." ifadesine verildi.

GfK Araştırmacısı Rolf Buerkl, konuya ilişkin değerlendirmesinde, birçok işletmenin kademeli olarak açılmasının tüketimin biraz artmasına sebep olduğunu belirterek, "Bununla birlikte, tüketiciler arasındaki belirsizlik yüksek kalmaktadır. Onların görüşüne göre, Almanya ekonomisi tümseği geçmekten çok uzak. Tüketiciler zor bir resesyon bekliyorlar. İş kayıpları konusundaki kaygı yüksek kalmaya devam etmekte ve bu tüketim için önemli bir engel teşkil etmektedir. Üreticiler ve perakendeciler bu duruma uyum sağlamaya devam etmelidir. " yorumunu yaptı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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