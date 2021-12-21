Almanya'da Tüketici Güven Endeksi Azalmaya Devam Ediyor

Almanya'da 20 Aralık Salı günü sonuçları açıklanan bir araştırmaya göre, tüketici güveninin Aralık ayında bir kez daha azaldığı ve Omicron varyantının da etkisi ile resesyonun eşiğine gelen Almanya'da, tüketici güveninin önümüzdeki Ocak ayında da azalmaya devam edeceği bildirildi.

Nuremberg merkezli GfK Market Araştırma Enstitüsü'nün 2000 katılımcı ile yaptığı güven endeksi araştırmasında, Kasım ayında -1, 8 puan olan endeksin Aralık ayının sonuna doğru -6, 8 puana gerilediği görüldü.

Öte yandan Berlin merkezli DIW Araştırma Enstitüsü'nden yapılan açıklamada da, Alman ekonomisinin yılın son çeyreğinde daralmasını öngördükleri belirtildi. Aynı zamanda 2022 yılının ilk çeyreği için de olumlu bir portre gözlemlemediklerini belirten DIW uzmanları, sanayideki tedarik sorunları ve tüketimi olumsuz etkileyen salgın kısıtlamalarına dikkat çektiler.

Ifo Ekonomi Enstitüsü'nden bu ay yapılan açıklamada ise, yılın son çeyreğinde üretimin %0, 5 azalacağı ve 2022 yılının ilk çeyreğinde yatay seyirde kalacağı öngörülmüştü.

Bu öngörülerin doğru çıkması durumunda art arda iki çeyrekte de daralma yaşanmasının teknik olarak ekonomik resesyon anlamına geleceği belirtiliyor.

Şu anda uygulanan mevcut salgın kısıtlamalarının özellikle perakende sektörünü olumsuz etkilemeye başladığını söyleyen uzmanlar, önümüzdeki bir iki ay içerisinde Omicron varyantının hızla yayılarak bu durumu daha da kötüleştirme olasılığına dikkat çektiler.

2020 yılında salgının etkisiyle %4, 6 küçülen Alman ekonomisinin, bu yılsonu itibarıyla beklentilerin altında da kalan bir oranla da olsa, %2, 6 büyüyeceği tahmin ediliyor. Bu durumda Alman ekonomisinin salgın öncesi seviyelere geri dönebilmesi, 2022 yılının sonundan önce olası görülmüyor. Almanya Ekonomi Bakanlığı'nın 2022 yılı büyüme hedefi de daha önce %4, 1 olarak açıklanmıştı.

Kaynak: Reuters

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

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