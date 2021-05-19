Almanya'da TRT Deutsch'a ırkçı tehdit mektubu gönderildi
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Almanya'da TRT Deutsch'a ırkçı tehdit mektubu gönderildi

Almanya'da TRT Deutsch'a ırkçı tehdit mektubu gönderildi
Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ - Haberler | Güncel

Merkezi Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan, TRT'nin Almanca haber platformu TRT Deutsch, Filistin haberleri nedeniyle hedef gösterilmesinden kısa süre sonra ırkçıların tehdidine maruz kaldı.

Merkezi Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan, TRT'nin Almanca haber platformu TRT Deutsch, Filistin haberleri nedeniyle hedef gösterilmesinden kısa süre sonra ırkçıların tehdidine maruz kaldı.

TRT Deutsch'un, Federal Basın Merkezinde bulunan ofisine gelen Prinz Eugen Grubu (PEG) imzalı mektupta ırkçı, İslam ve Türk karşıtı ifadeler yer aldı.

Mektubu inceleyen polis, konunun Devlet Güvenlik Birimine (Staatsschutz) intikal ettirileceğini belirtti.

TRT Deutsch Genel Yayın Yönetmeni Kaan Elbir, söz konusu mektubun, TRT Deutsch'un İsrail saldırılarıyla ilgili haberleri nedeniyle son bir haftadır çeşitli medya grupları ve gazeteciler tarafından hedef gösterilmesinden sonra geldiğine dikkati çekti.

Yaklaşık iki haftadır yoğun şekilde Gazze'de yaşanan vahşeti ve zulmü haberleştirdiklerini aktaran Elbir, "Bundan rahatsız olan birçok medya grubu ve gazeteci bizi hedefe koydu ama biz yaptığımız işe inandığımız için gerçekleri göstermeye devam edeceğiz. Alman medyasının işlemediği, yüz çevirdiği ırkçılık, İslamofobi, yabancı düşmanlığı, ayrımcılık gibi konuları sonuna kadar işlemeye devam edeceğiz. Bu gibi tehditler bizi yıldıramaz." diye konuştu.

Kamu yayıncısı NDR'nin de bağlı bulunduğu "zapp.mediengruppe"de çalışan bazı kişiler, sosyal medyada Filistin haberleri nedeniyle TRT Deutsch'u etiketleyerek kanalı hedef göstermişlerdi.

Prinz Eugen Grubu, Nazi döneminde SS askerleri içinde yer alan özel bir askeri grup olarak biliniyor.

TRT Deutsch'a daha önce de iki kez tehdit mektubu gönderilmiş ancak soruşturmadan herhangi bir sonuç çıkmamıştı.

Almanya'da TRT Deutsch'a ırkçı tehdit mektubu gönderildi
Almanya'da TRT Deutsch'a ırkçı tehdit mektubu gönderildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ

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