Almanya'da 'Trafik Lambası Koalisyonu' anlaşma sağladı

Almanya'da Demokratlar, Yeşiller ve Liberallerden oluşan 'Trafik Lambası Koalisyonu' anlaşma sağlarken, koalisyon protokolünün bugün açıklanması bekleniyor.

Almanya 26 Eylül'de sandık başına giderek yeni hükümeti belirlemek üzere oy kullanmıştı. Seçimlerde en fazla oyu alan ve Olaf Scholz'u Başbakan adayı olarak gösteren Sosyal Demokrat Parti (SPD), seçimin galibi olmuştu. Oyların 25,7'sini alan SPD, yüzde 14,8 ve 11,5 oylarını alan Hür Demokrat Parti (FDP), müzakerelere başlamıştı. Demokratlar, Yeşiller ve Liberallerden oluşan Trafik Lambası Koalisyonu anlaşma sağladı. Partiler arasında oluşturulan 22 ayrı çalışma grubu ile yapılan müzakereler neticesinde Olaf Scholz'un başbakanlığındaki koalisyon, koalisyon metnini imzaladı. Koalisyon protokolü bugün Berlin'deki Westhafen'de düzenlenecek basın toplantısıyla halka açıklanacak. - BERLİN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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