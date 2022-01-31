Almanya'da trafik kontrolü yapan iki polis silahlı saldırıda öldü - Haberler
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Almanya'da trafik kontrolü yapan iki polis silahlı saldırıda öldü

AA, Cüneyt Karadağ - Güncel
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Almanya'da trafik kontrolü yapan iki polis silahlı saldırıda öldü

Almanya'nın güneybatısında bulunan Kaiserslautern kenti yakınlarındaki Kusel beldesinde trafik kontrolü yapan iki polisin vurularak öldürüldüğü bildirildi.

Almanya'nın güneybatısında bulunan Kaiserslautern kenti yakınlarındaki Kusel beldesinde trafik kontrolü yapan iki polisin vurularak öldürüldüğü bildirildi.

Kaiserslautern Emniyeti tarafından Twitter'dan yapılan açıklamada, Mayweilerhof ile Ulmet arasındaki kara yolunda saat 04.20 sıralarında trafik kontrolü yapan birisi kadın iki polis memurunun silahlı saldırıda hayatını kaybettiği ifade edildi.

Olay yerinden kaçan saldırganların yakalanması için bölge halkına iş birliği çağrısı yapılan açıklamada, saldırının neden gerçekleştirildiğinin henüz bilinmediği ve soruşturma başlatıldığı belirtildi.

AA / Cüneyt Karadağ - Güncel

Kaiserslautern, Almanya, Twitter, Polis, Güncel, Haber

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