Almanya'da trafik kazaları arttı, ölü sayısı azaldı

27.02.2020 15:33 | Son Güncelleme: 27.02.2020 15:33

Almanya'da 2019'da bir önceki yıla oranla trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 6.6 oranında azalarak 3 bin 50 olurken, trafik kazalarının sayısında ise artış yaşandığı kaydedildi.



Almanya'da 2018 yılında trafik kazası sayısı 1.9 oranında artış göstererek 2 milyon 700 bin olarak kayıtlara geçti. Federal İstatistik Ofisi'nin rakamlarına göre 2019'da bir önceki yıla oranla trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 6.6 oranında azalarak 3 bin 50 oldu. Uzmanlar, kaza oranlarının artışına iki tekerlekli vasıtaların neden olduğunu, 2019 yılında havaların güneşli olması nedeniyle Almanların daha fazla motosiklet ve bisiklet kullanmalarından dolayı kaza sayısının arttığını belirtti. Ayrıca, ölümcül motosiklet kazalarında artış kaydedilerek iki tekerlekli araçlarla yapılan kaza sayısı da 384 bin olarak açıklandı.



Alman halkının çevre bilincinin artmasıyla birlikte bisiklet kullandıkları fakat şehirlerde bisiklet sürücüleri ile ilgili yeterli sürüş şeritlerinin olmaması nedeniyle bu durumun kazalarda artış yaşanmasında etkili olduğu kaydedildi.



Almanya'da trafik kazalarında ölenlerin sayısının en fazla olduğu 1970 yılında 21 bin kişinin öldüğü, o tarihten sonra alınan tedbirler, getirilen kurallar sayesinde bu sayının binlere kadar gerilediği belirtildi.



Alman Sigorta Endüstrisi Derneği Kaza Araştırma Uzmanı Siegfried Brockmann, kaza sayısının azaltılabilmesi için daha yapılması gereken çok şey olduğunu belirterek, "Alkol veya uyuşturucu kullanımı ve aşırı hız gibi kara yolu trafik ihlalleri için daha fazla kontrol yapılmalıdır. Para cezalarının seviyesi de çok düşük" dedi. Brockmann, caydırıcı önlemler alınması halinde ölüm oranlarının da düşebileceğini ifade etti. - FRANKFURT

Kaynak: İHA