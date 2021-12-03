Almanya'da trafiğe kaydedilen yeni otomobil sayısı kasımda yüzde 31,7 geriledi

Almanya'da trafiğe kaydedilen yeni otomobil sayısı, kasımda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 31,7 düştü.

Federal Motorlu Taşıtlar Dairesi'nden (KBA) yapılan açıklamaya göre, geçen ay ülkede trafiğe kaydedilen yeni otomobil sayısı, Kasım 2020'ye kıyasla yüzde 31,7 azalarak 198 bin oldu.

Özel otomobil kayıtları yaklaşık yüzde 33,4 ve ticari kayıtlar yüzde 30,6 düştü.

Hükümet tarafından sağlanan teşviklerin etkisiyle kasımda trafiğe kaydedilen tamamen elektrikli otomobil sayısı da yüzde 39 artarak 40 bin 270'ye yükseldi.

Alman otomobil sektörü temsilcilerine göre, büyük düşüşün nedeni, çip gibi eksik bileşenler nedeniyle devam eden üretim kesintisi olurken, ülkede otomobil üreticileri, üretim için ara mal eksikliği nedeniyle üretim hatlarını yeniden durdurmak ve zaman zaman çalışanlarını evlerine göndermek zorunda kalıyor.

AA / Bahattin Gönültaş - Son Dakika Haberleri

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