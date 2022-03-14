Almanya'da toptan eşya fiyatlarında 1962'den beri en yüksek artış

Almanya'da Toptan Eşya Fiyat Endeksi, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı öncesi, geçen ay 2021'in aynı dönemine göre yüzde 16,6 artarak 1962'den beri en yüksek artışı kaydetti.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, Almanya'da Toptan Eşya Fiyat Endeksi, şubatta ocak kıyasla yüzde 1,7, Şubat 2021'e göre de yüzde 16,6 arttı. Böylece toptan eşya fiyat verilerinin kayıt altına alınmaya başlandığı 1962'den beri en yüksek artış kaydedildi.

Destatis açıklamasında, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının etkisiyle fiyatlardaki artışların, toptan satış fiyatlarının 5 Şubat 2022 itibarıyla toplanması nedeniyle şubat verilerine yansımadığı belirtildi.

Toptan satış; üretici ve son tüketici arasındaki bağlantı noktası olduğundan bu gelişme gelecekteki enflasyon eğilimleri için bir gösterge niteliği taşıyor.

Öte yandan, Alman Toptancılık ve Dış Ticaret Derneği ise (BGA) Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısından sonra depoların boş olması ve bazı durumlarda tedarikçilerin artık çalışmaması nedeniyle fiyatların artmaya devam edeceği endişesi taşıdığını belirtti.

Enerji sektöründeki Rusya'ya güçlü bağımlılığa ek olarak, gıda ticaretinin de Avrupa'daki savaştan etkileneceği öngörüsünde bulunan BGA, ürünlerin daha yüksek fiyatlarla ve daha uzun teslimat süreleriyle tedarik edileceğini kaydetti.

Küresel ekonominin Kovid-19 krizinden toparlanmaya başlamasıyla artan talep birçok ürünün fiyatlarını aylardır yukarı yönlü baskılarken, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının bu toparlanmayı geciktirmesi ve özellikle petrol ve gıda fiyatlarını yukarı yönlü baskılaması bekleniyor.

Almanya'da ocak ayında yüzde 4,9 olan yıllık enflasyon, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısıyla artan petrol ve gaz fiyatlarındaki son yükselişten önce şubatta yüzde 5,1'e ulaşmıştı.