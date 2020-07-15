Almanya'da TIR'ın soğuk hava dorsesinde 24'ü Türk 31 kaçak yakalandı Almanya'da Türkiye plakalı bir TIR'da donmaktan son anda kurtarılan çoğunluğu Türk vatandaşı olduğu belirtilen, 31 kaçak göçmen yakalandı.

Almanya'da Türkiye plakalı bir TIR'da donmaktan son anda kurtarılan çoğunluğu Türk vatandaşı olduğu belirtilen, 31 kaçak göçmen yakalandı.

Almanya'da Türkiye plakalı bir TIR'da donmaktan son anda kurtarılan çoğunluğu Türk vatandaşı olduğu belirtilen, 31 kaçak göçmen yakalandı. Alman Federal Polisi, söz konusu TIR'ın A 17 otoyolunda yapılan denetimlerde yakalandığını açıkladı. Federal Polis tarafından yapılan açıklamada, kaçak göçmenleri taşıyan TIR'ın salı akşamı Çekya ile sınır bölgesinde, Dresden yönünde ilerlerken durdurulduğu kaydedildi.

MEYVE KASALARININ ÜZERİNDE BULUNDULAR

TIR'ın soğuk hava dorsesinde, dizilmiş kavun ve meyve kutuları olduğu, kaçak göçmenlerin, bunların üzerine uzanmış halde bulundukları belirtildi. Alman Federal Polisi yetkilisi Martin Ebermann, TIR'ın soğuk hava dorsesinde, kutuların en üstünde dar bir alanda buldukları kaçak göçmenlerin neredeyse donma noktasına geldiklerini, 5'inin hafif sağlık sorunları yaşadığını, diğerlerinin ise durumlarının daha iyi olduğunu açıkladı.

24'Ü TÜRK VATANDAŞI

Alman basınında yer alan bilgiye göre 18 ila 47 yaşları arasında, tamamı erkek olan kaçak göçmenlerin 24'ü Türk vatandaşı. Aralarında üç Suriyeli, üç İranlı ve bir de Iraklı bulunuyor. TIR'ın Türk vatandaşı olan 57 yaşındaki şöförü, insan kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alınırken, yakın bir zamanda hakim karşısına çıkarılması bekleniyor.

Kaynak: DHA