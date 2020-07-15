Almanya'da tır içerisinde 31 göçmen ele geçirildi Alman polisi, Çekya sınırında bir tır içerisine saklanmış 31 yasa dışı göçmen tespit etti.

Alman polisi, Çekya sınırında bir tır içerisine saklanmış 31 yasa dışı göçmen tespit etti.

Alman polis ve gümrük memurları tarafından Çekya sınırında bir kamyonun soğuk hava deposuna saklanmış 31 göçmeni yakalandı. A 17 otoyolunda durdurulan tırın, Salı gecesi sınırdan geçerek ülkenin doğusunda bulunan Dresden şehrine gitmek üzere olduğu belirlendi., Türk plakası taşıdığı iddia edilen tırın kavun yüklü olduğu bildirildi. Ele geçirilen 18 ila 47 yaşları arasındaki göçmenlerin Suriye, Irak ve İran asıllı oldukları duyuruldu. 57 yaşındaki Türk şoförün tutuklandığı ve yargıç önüne çıkarılacağı açıklandı.

Operasyonun sorumlusu Berggiesshübel bölgesinden Federal Polis Müfettişi Martin Ebermann, "Kamyon tamamen kavun kutuları ile doluydu. Tamamı erkek olan göçmenler sadece kutuların üzerinde uzanabiliyorlardı. Kamyonun tavanıyla uzandıkları yer arasında sadece bir metrelik boşluk vardı" dedi.

Eberman, göçmenlerin kamyonda ne kadar süredir kaldıkları, nereye gittikleri ve son adresin neresi olduğunun soruşturma konusu olduğunu ifade ederek, "Mevcut hijyen düzenlemeleri ve korona virüs salgını nedeniyle prosedür şu anda çok daha uzun sürecek" açıklamasını yaptı.

Son birkaç yıl içinde Avrupa Birliği'ne girmeye çalışırken kamyonların içinde onlarca göçmen hayatını kaybetti. 2015 yılında Avusturya'da bir kamyonun içinde 71 göçmen öldü. Son olarak 2019'da İngiltere'de bir kamyonun içinde 39 Vietnamlı göçmen hayatını kaybetti. - BERLİN

Kaynak: İHA