Almanya'da tır çalıp araçlara çarptığı şüphesiyle bir Suriyeli gözaltına alındı

Almanya'da tır çalıp araçlara çarptığı şüphesiyle bir Suriyeli gözaltına alındı

Almanya'da bir tırı çaldıktan sonra trafikteki araçlara çarptığı ve sekiz kişiyi yaraladığı şüphesiyle bir Suriyeli gözaltına alındı

08.10.2019 19:36
Almanya'da tır çalıp araçlara çarptığı şüphesiyle bir Suriyeli gözaltına alındı

Almanya'da bir tırı çaldıktan sonra trafikteki araçlara çarptığı ve sekiz kişiyi yaraladığı şüphesiyle bir Suriyeli gözaltına alındı.


Tırın sekiz araca çarptığını açıklayan Savcı Ralf Badle saldırının arkasındaki motivasyonla ilgili soruları cevapsız bırakırken tüm olasılıkların göz önünde tutulduğunu vurguladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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