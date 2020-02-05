Almanya'da Thüringen eyaletinde aşırı sağcı aday, başbakan seçildi

05.02.2020 18:46 | Son Güncelleme: 05.02.2020 18:46

Almanya'nın Thüringen eyaletinde aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisinin ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin (CDU) desteğiyle Hür Demokrat Partili (FDP) adayı Thomas Kemmerich başbakan seçildi.



Thüringen eyalet Meclisi'nde eyalet başbakanlığı için yapılan seçiminin ilk iki turunda Sol Partili Bodo Ramelow ile AfD'nin adayı Christoph Kindervater yeterli çoğunluğu bulamadı.



Salt çoğunluğun yeterli olduğu üçüncü turda 2014'den beri eyalet başbakanlık görevini yürüten Ramelow, Kindervater ve FDP milletvekili Thomas Kemmerich yarıştı.



Kemmerich, 90 milletvekilinin 45'inin oyunu alarak Thüringen eyaletinin başbakanı seçildi. Yeşiller ve Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) desteğini alan Ramelow 44 oyda kalırken, 1 milletvekili de çekimser kaldı.

Kindervater'e ise oy çıkmadı.

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ve AfD milletvekilleri Kemmerich'i destekledi.

Böylelikle Almanya tarihinde 1953'den sonra ikinci kez bir eyaleti FDP'li bir başbakan yönetecek.

AfD'nin desteğiyle seçilmesine büyük tepki

Kemmerich'in aşırı sağcı AfD'nin desteğiyle seçilmesine büyük tepki geldi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, AfD'ye karşı tüm demokratların birlikte durması gerektiğini belirterek, "Aşırı sağcıların oylarıyla başbakan seçilmek tamamen sorumsuzca. Bunu anlamayan tarihimizi anlamamıştır." ifadelerini kullandı.



Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz, Thüringen'de yapılanların önceden tasarlanmış bir oyun olduğunu belirterek, bu konuda federal düzeyde koalisyon ortağı CDU'dan açıklama istediklerini belirtti.



SPD'li Scholz, Thringen'de yaşananlarla Almanya'nın siyasi demokratik tarihinde bir tabunun yıkılması anlamına geldiğini ifade ederek, SPD'nin AfD ile işbirliği yapmasının kabul edilemez olduğunu kaydetti.



Yeşiller Partisi Federal Meclis Grubu Başkanı Katrin Göring-Eckardt da Twitter'dan "İnanılmaz. Bugün Kemmerich'in AfD'nin oylarıyla başbakan seçilmesi bir kaza değil, ülkemizin temel değerlerinin bilinçli ihlal edilmesidir. Demokrasinin düşmanlarıyla Thüringen eyaletinde gelecek inşa edilemez." ifadelerini paylaştı.

Ekim ayında yapılan Thüringen Eyalet Meclisi seçimlerinde Sol Parti 29, AfD 22, CDU 21, SPD 8, Yeşiller ve FDP de 5'er milletvekili çıkarmıştı. CDU, Sol Parti ve AfD ile, Sol Parti de AfD ile koalisyon yapmayacağını açıklamıştı.

Kaynak: AA