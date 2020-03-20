Almanya'da terör şüphesi ile aranan bir Belçikalı koronavirüs kontrolü sırasında yakalandı
Alman polisi, terör şüphesi ile aranan Fas asıllı bir Belçikalının ülkenin batısında bulunan Treves şehri yakınlarında koronavirüs (Covid-19) kontrolü sırasında yakalandığını duyurdu.
20.03.2020 17:58 | Son Güncelleme: 20.03.2020 17:58
Alman polisi, terör şüphesi ile aranan Fas asıllı bir Belçikalının ülkenin batısında bulunan Treves şehri yakınlarında koronavirüs (Covid-19) kontrolü sırasında yakalandığını duyurdu.
Fas'ta terör örgütü kurmakla suçlanan şüpheli Lüksemburg'a yakın bir otoyol kenarındaki dinlenme tesisinde bir aracın içinde bulundu. Euronews.com'da Görüntüle
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Kaynak: Euronews.com