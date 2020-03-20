Almanya'da terör şüphesi ile aranan bir Belçikalı koronavirüs kontrolü sırasında yakalandı Alman polisi, terör şüphesi ile aranan Fas asıllı bir Belçikalının ülkenin batısında bulunan Treves şehri yakınlarında koronavirüs (Covid-19) kontrolü sırasında yakalandığını duyurdu.

Alman polisi, terör şüphesi ile aranan Fas asıllı bir Belçikalının ülkenin batısında bulunan Treves şehri yakınlarında koronavirüs (Covid-19) kontrolü sırasında yakalandığını duyurdu. Fas'ta terör örgütü kurmakla suçlanan şüpheli Lüksemburg'a yakın bir otoyol kenarındaki dinlenme tesisinde bir aracın içinde bulundu. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com