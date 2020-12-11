Almanya'da terör örgütü yandaşlarından camiye boyalı saldırı
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Almanya'da terör örgütü yandaşlarından camiye boyalı saldırı

11.12.2020 18:49 | Son Güncelleme: 11.12.2020 18:52
Almanya'da terör örgütü yandaşlarından camiye boyalı saldırı

Almanya'nın Hessen eyaletindeki Offenbach şehrinde bir caminin duvarı ve tabelası, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce boyayla kirletildi ve terör örgütü lehine sloganlar yazıldı.

Almanya'nın Hessen eyaletindeki Offenbach şehrinde bir caminin duvarı ve tabelası, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce boyayla kirletildi ve terör örgütü lehine sloganlar yazıldı.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Yavuz Selim Camisi'ne sabaha karşı yapılan boyalı saldırı polise bildirildi. Cami yapılan incelemenin ardından dernek yöneticilerince cuma namazı öncesi temizlendi.

Offenbach DİTİB Yavuz Selim Camisi Başkanı Selim Tunç, sabah 7.00 sularında caminin 6 noktasının sarı, kırmızı ile yeşil renklerle boyandığını ve çirkin ifadelerin yazıldığını belirtti.

İki yıl önce de camilerine yönelik benzer bir saldırının yapıldığını ve faillerin bulunamadığını ifade eden Tunç, "Son dönemlerde camilere yönelik artan saldırılardan bizler, cemaatimiz ve üyelerimiz endişe duyuyoruz. Olayın fail ya da faillerinin bulunarak adalete teslim edilmesini talep ediyoruz." dedi.

Polis camide yaptığı incelemenin ardından tutanak tutarak araştırma başlattığını duyurdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Zeyrek

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