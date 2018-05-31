Almanya'da Terör Örgütü Yandaşlarına Tepki Gösteren Türk'e Polis Şiddeti

BU DEFA GİDİCİ:

Hangi Türk Hangi Dünya ya bedel acaba. Milli takım Avrupayı unutalı 10 sene olmuş. Basket desen 10 sene önce süperdi. Ülkeyi böle böle mahvettiniz. Hangi güç hangi Türk !!!Bir tek Fenerbahçe ondada bir tane Türk yok ne tesafüf. Hala 300 - 500 yıl öncesinin kafası. Bir Türk Dünya ya bedelmiş. O Türkler en son 1938 de kaldı malesef.