Almanya'da Terör Örgütü Yandaşlarına Tepki Gösteren Türk'e Polis Şiddeti

Almanya'da Terör Örgütü Yandaşlarına Tepki Gösteren Türk'e Polis Şiddeti

Almanya'nın Solingen kentinde gösteri yapan PKK terör örgütü yandaşlarına tepki gösteren Hakan Canik, polis tarafından şiddete uğrayıp darp edildi.

Almanya'nın Solingen kentinde gösteri yapan PKK terör örgütü yandaşlarına tepki gösteren Hakan Canik, polis tarafından şiddete uğrayıp darp edildi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK

Solingen katliamının 25. yılını anma etkinliklerine katıldıktan sonra eve dönerken polis şiddetine uğrayan 44 yaşındaki Canik, yaptığı açıklamada, darp raporu aldığını ve sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacağını belirtti.

Yaşadığı şiddet sonrası kıyafeti parçalanan, saati ve telefonu kırılan Canik, Alman devletinin terör örgütü yandaşlarını korumasını kabul edemediğini dile getirerek, teröre desteğe ses çıkarmayan polisin kendisine uyguladığı şiddete tepki gösterdi.

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YORUMLAR (7)

  • TAMAM:
    pek kakka bizi gandırmış diye kim idi . Birgün Aka pe niz bitecek . çok çok merak ediyorum o zaman suratlarınızı
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  • ADINIZI YAZINERDAL:
    BU AKP DEYİL TÜM TÜRKİYENİN MESELESİ BİRTÜRK DÜNYAYA BEDEL TEPKİNİ YADA KARŞILIK VERMESEN YARIN SANADA YAPARLAR
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    BU DEFA GİDİCİ: Hangi Türk Hangi Dünya ya bedel acaba. Milli takım Avrupayı unutalı 10 sene olmuş. Basket desen 10 sene önce süperdi. Ülkeyi böle böle mahvettiniz. Hangi güç hangi Türk !!!Bir tek Fenerbahçe ondada bir tane Türk yok ne tesafüf. Hala 300 - 500 yıl öncesinin kafası. Bir Türk Dünya ya bedelmiş. O Türkler en son 1938 de kaldı malesef.
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  • AKLINI KULLAN:
    PKK SORUNU AKP NİN SORUNU DEĞİL. TÜRKİYENİN SORUNU. HEPİZİN SORUNU TÜM VATANDAŞLA R OLARAK BU ARKADAŞIMIZA SAHİP ÇIKMAMIZ GEREKİR.
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    MAHSERDEAKPYANDİ: tamam türkiyenin sorunu dogru ama simdi akp basta onlar sorumlu önce
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