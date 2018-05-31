Almanya'da Terör Örgütü Yandaşlarına Tepki Gösteren Türk'e Polis Şiddeti
Almanya'nın Solingen kentinde gösteri yapan PKK terör örgütü yandaşlarına tepki gösteren Hakan Canik, polis tarafından şiddete uğrayıp darp edildi.
Almanya'nın Solingen kentinde gösteri yapan PKK terör örgütü yandaşlarına tepki gösteren Hakan Canik, polis tarafından şiddete uğrayıp darp edildi.
SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK
Solingen katliamının 25. yılını anma etkinliklerine katıldıktan sonra eve dönerken polis şiddetine uğrayan 44 yaşındaki Canik, yaptığı açıklamada, darp raporu aldığını ve sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacağını belirtti.
Yaşadığı şiddet sonrası kıyafeti parçalanan, saati ve telefonu kırılan Canik, Alman devletinin terör örgütü yandaşlarını korumasını kabul edemediğini dile getirerek, teröre desteğe ses çıkarmayan polisin kendisine uyguladığı şiddete tepki gösterdi.
YORUMLAR (7)
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pek kakka bizi gandırmış diye kim idi . Birgün Aka pe niz bitecek . çok çok merak ediyorum o zaman suratlarınızıCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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BU AKP DEYİL TÜM TÜRKİYENİN MESELESİ BİRTÜRK DÜNYAYA BEDEL TEPKİNİ YADA KARŞILIK VERMESEN YARIN SANADA YAPARLARCevap Yaz 3 Yayından KaldırBU DEFA GİDİCİ: Hangi Türk Hangi Dünya ya bedel acaba. Milli takım Avrupayı unutalı 10 sene olmuş. Basket desen 10 sene önce süperdi. Ülkeyi böle böle mahvettiniz. Hangi güç hangi Türk !!!Bir tek Fenerbahçe ondada bir tane Türk yok ne tesafüf. Hala 300 - 500 yıl öncesinin kafası. Bir Türk Dünya ya bedelmiş. O Türkler en son 1938 de kaldı malesef.Yayından Kaldır
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PKK SORUNU AKP NİN SORUNU DEĞİL. TÜRKİYENİN SORUNU. HEPİZİN SORUNU TÜM VATANDAŞLA R OLARAK BU ARKADAŞIMIZA SAHİP ÇIKMAMIZ GEREKİR.Cevap Yaz 9 Yayından KaldırMAHSERDEAKPYANDİ: tamam türkiyenin sorunu dogru ama simdi akp basta onlar sorumlu önce2 1 Yayından Kaldır