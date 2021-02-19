Almanya'da terör örgütü PKK'nın sözde bölge sorumlusuna hapis cezası
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Almanya'da terör örgütü PKK'nın sözde bölge sorumlusuna hapis cezası

19.02.2021 17:59 | Son Güncelleme: 19.02.2021 18:02
Almanya'da terör örgütü PKK'nın sözde bölge sorumlusuna hapis cezası

Almanya'da terör örgütü PKK'nın sözde bölge sorumlusu Gökmen Ç. 3 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Almanya'da terör örgütü PKK'nın sözde bölge sorumlusu Gökmen Ç. 3 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Koblenz Yüksek Eyalet Mahkemesi tarafından yapılan açıklamaya göre, 38 yaşındaki Gökmen Ç. "yabancı bir terör örgütüne üye olmaktan" 3 yıl 5 ay hapis cezası aldı.

Mahkemenin kararında, Gömen Ç'nin "Rojhat" kod adıyla 2017'den itibaren terör örgütünün önce sözde Saarbrücken bölge sorumluluğunu, ardından Nisan 2018'den Haziran 2019'a kadar sözde Frankfurt ve Hessen bölgelerinin sorumluluğunu üstendiğinin kanıtlandığı belirtildi.

Kararda, bu kişinin örgütün bölge sorumlusu olarak kendi altında olan kadrolara ve militanlara talimat verme, bu talimatları yerine getirilmesini kontrol etme, örgütün Avrupa sorumlularına düzenli bir şekilde önemli gelişmelere ilişkin bilgi aktarma ve bu sorumlularla temasta bulunmakla görevli olduğu ifade edildi.

Gökmen Ç'nin "bağışların" toplanmasını da koordine ettiği ve "potansiyel bağışçıların" bağışta bulunması için çaba harcadığı aktarılan kararda, "Sanık, Nisan 2018'den 2019'un Haziran ortasına kadar örgüte yaklaşık 500 bin avro havale etmekten sorumluydu." ifadesi kullanıldı.

Frankfurt Havalimanı'ndaki tren garında Federal Polis tarafından 2 Ocak 2020'de gözaltına alınan Gökmen Ç. hakkında 18 Mayıs 2020'de Koblenz Eyalet Yüksek Mahkemesi'nde Federal Başsavcılık tarafından dava açılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

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