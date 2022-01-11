Almanya'da temmuzdaki sel felaketinde ihmali bulunanların meskenlerine baskın - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Almanya'da temmuzdaki sel felaketinde ihmali bulunanların meskenlerine baskın

Almanya'da temmuzdaki sel felaketinde ihmali bulunanların meskenlerine baskın
AA / Cüneyt Karadağ - Haberler | Güncel

Almanya'nın batısındaki Rheinland-Pfalz ve Kuzey-Ren Vestfalya eyaletlerinde geçen yıl temmuzda meydana gelen sel felaketiyle ilgili polis 4 kentte bazı meskenlere baskın düzenledi.

Almanya'nın batısındaki Rheinland-Pfalz ve Kuzey-Ren Vestfalya eyaletlerinde geçen yıl temmuzda meydana gelen sel felaketiyle ilgili polis 4 kentte bazı meskenlere baskın düzenledi.

Köln savcılığının soruşturması kapsamında 140 polis, temmuzda 180'den fazla kişinin hayatını kaybettiği ve yüzlerce kişinin yaralandığı sellerle ilgili bir taş ocağı şirketinin çalışanlarının ihmalleri bulunduğu şüphesiyle Bergheim, Erftstadt, Köln ve Dortmund kentlerinde ev ve iş yerlerine baskın düzenledi.

Alman Haber Ajansı DPA'nın haberinde, Köln savcılığının Erftstadt'taki açık taş ocağının sahibi ve beş şüpheli ile denetim yetkisi olan Arnsberg valiliğinden dört şüphelinin evlerinde arama gerçekleştirdiği ancak henüz gözaltı olmadığı belirtildi.

Savcılık taş ocağı şirketinin yönergelere uyması halinde felaketin boyutunun daha az olabileceğini, soruşturmanın konusunun düzgün yapılmış bir istinat duvarının felaketi önleyip önleyemeyeceği olduğunu açıkladı.

Savcı Ulrich Bremer, "Şüphelilerin istinat duvarı ve ocak dolgularındaki boşluklar için önlem almadığı konusunda şüpheler var." dedi.

Son dakika haberleri: Tuzla'da avukat kadını öldüren saldırgan adliyeye sevk edildi; Olayın detayları ortaya çıktı

Son dakika haberleri: Tuzla'da avukat kadını öldüren saldırgan adliyeye sevk edildi; Olayın detayları ortaya çıktı

 Bodrum'u sel vurdu! Evleri su bastı, hamile kadının korkudan sancısı tuttu

Bodrum'u sel vurdu! Evleri su bastı, hamile kadının korkudan sancısı tuttu

 'Zehirli baklava' davası sanıklarına 40'ar yıl hapis talebi

'Zehirli baklava' davası sanıklarına 40'ar yıl hapis talebi

AA / Cüneyt Karadağ - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title