Almanya'da tehdit mektubu gönderilen camiyi Bakan Herrmann ziyaret etti Almanya'nın Bavyera eyaletinde bulunan Nürnberg yakınlarındaki Röthenbach kasabasında DİTİB'e bağlı İmamı-Azam Camisi'ne Mart ayı başlarında mavi zarf içinde, bir adet mermiyle birlikte 'Asla Güvende Olamayacaksınız' yazılı tehdit mektubunun gönderildi.

Almanya'nın Bavyera eyaletinde bulunan Nürnberg yakınlarındaki Röthenbach kasabasında DİTİB'e bağlı İmamı-Azam Camisi'ne Mart ayı başlarında mavi zarf içinde, bir adet mermiyle birlikte 'Asla Güvende Olamayacaksınız' yazılı tehdit mektubunun gönderildi. Söz konusu olaya ilişkin, Bavyera İçişleri Bakanı Joachim Herrmann, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ertelenen cami ziyaretini bugün gerçekleştirdi.

Ziyarette Nürnberg Başkonsolosu Serdar Deniz, Din Hizmetleri Ataşesi Fuat Gökçebay, Kuzey Bavyera DİTİB Başkanı Hasan Aslan, Türk İnisiyatif Grubu Sözcüsü İsmail Akpınar, Röthenbach Belediye Başkanı Klaus Hacker, Kaymakam Armin Kroder ile diğer Türk ve Alman davetliler hazır bulundu.

"GÜVENİNİZ TAM OLSUN"

Bakan Herrmann, kapıda karşılandıktan sonra da konferans salonuna geçildi. İmami-Azam Cami Başkanı Recep Çalık, selamlama konuşması yaparak gösterilen ilgiye teşekkür etti. Bakan Joachim Hermann ise konuşmasında olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirerek şöyle konuştu:

"Tesellimiz, olayı hızlı bir şekilde çözmemizdir. Bu tehdit, sadece politik bir olay değil toplumsal bir olaydır. Yerel makamlar bu gibi olaylara çözüm bulmalıdır. Eyalet Başbakanımız Markus Söder'in derin üzüntülerini belirtmek isterim ve selamlarını iletiyorum. Her türlü olayın takipçisi olacağız. Tehdit mektubu gönderen kadın mahkemede hesap verecek, güveniniz tam olsun."

"WALDKRAİBURG FAİLİNİN KİMLİĞİ BİZİ ŞAŞIRTTI"

Bakan Herrmann, Münih yakınlarındaki Waldkraiburg'daki Türk iş yerlerine yapılan saldırıya ve çıkarılan yangınlara da değindi ve failin kısa zamanda yakalandığını ve failin kimliğinin ise kendilerini şaşırttığını söyledi.

"MERMİLİ TEHDİT MEKTUBU VAKASI BİZİ DERİNDEN ÜZDÜ"

Başkonsolos Serdar Deniz de yaptığı konuşmada, "Bu ziyareti aslında daha önce planladığınızı da biliyorum, ancak malum koronavirüs salgınından ötürü bugün gerçekleşmek durumunda kaldı. Malum korona salgınından önce Hanau'da meydana gelen bu vahşi saldırının hemen ardından çok yakın bir zaman içinde Röthenbach'daki DİTİB camiine yönelik mermili tehdit mektubu vakası, bütün toplumu ve bizi derinden üzdü. Bizim toplum olarak en önem verdiğimiz nokta saldırıların faillerinin çok kısa bir süre içinde yakalanarak adalete teslim edilmeleri ve hak ettikleri cezaya kavuşturulmaları" ifadelerini kullandı. Toplantı sonunda Cami Başkanı Recep Çalık, Herrmann'a hediye ve bir buket çiçek verdi. Bakan camiyi gezerek ilgililerden bilgi aldı.

NE OLMUŞTU?

Bavyera'daki İmamı-Azam Camisi'ne geçtiğimiz mart ayında bir tehdit mektubu gönderilmişti. Olayın ardından yapılan kapsamlı araştırmanın sonucunda, mektubu yazanın Nürnberg'e 37 kilometre uzaklıktaki Leinburg Diepersdorf kasabasında (Heilpraktiker) Doğal Bitki Tedavisi Uzmanı Susanne G. olduğu anlaşılmıştı. Susanne G., sorgusundan sonra serbest bırakılmıştı. Koronavirüs salgınına denk gelen bu günlerde, protesto yürüyüşü ve bakanın ziyareti iptal edilmişti.

Kaynak: DHA