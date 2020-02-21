Almanya'da tedavi gören 8 yaşındaki Ahmet'in annesinin yurt dışı yasağı kalktı

21.02.2020 19:22 | Son Güncelleme: 21.02.2020 19:22

Almanya'da kemik kanseri tedavisi gören 8 yaşındaki Ahmet Burhan Ataç'a eşlik etmek isteyen annesinin yurt dışı yasağı kalktı.



Haberi, Ataç'ın tedavisi için başlatılan yardım kampanyasına öncülük eden yazar ve aktivist Natali Avazyan duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle