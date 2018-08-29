Almanya'da Tartışma Başlatmak Amacıyla Dikilen Erdoğan Heykeli Kaldırıldı

Almanya'da tartışma başlatmak için dikilen Başkan Recep Tayyip Erdoğan heykeli, şiddet olaylarını doğurması üzerine güvenlik riski oluşturduğu gerekçesiyle yaklaşık 24 saat sonra kaldırıldı. Bienal Direktörü Laufenberg, ''Heykeli ifade özgürlüğünü vurgulamak ve Erdoğan hakkında tartışma başlatmak amacıyla diktik.'' dedi.

WİESBADEN BELEDİYESİ AÇIKLAMA YAPTI

"Bienal sırasında insan benzeri heykel dikilmesine izin verildiğini ancak Erdoğan heykeli dikileceğinin bilinmediğini" duyuran Wiesbaden Belediyesi, Twitter üzerinden şu açıklamayı yaptı:

"Büyükşehir Belediye Başkanı Sven Gerich ve Zabıta Müdürü Oliver Franz eyalet polis teşkilatıyla birlikte güvenliği daha fazla garanti edilemeyeceği için heykelin kaldırılmasını kararlaştırdı. Bu karar Belediye Meclisi görüşmelerinde varılan sonuçla örtüşmektedir.''

BIÇAKLI KAVGA OLDU

Üzerine küfür yazılan ve yumurta da atılan heykelin çevresinde salı akşamı Erdoğan taraftarları ile karşıtlarının tartıştıklarını belirten polis, tartışmaların olaysız kapandığını açıkladı.

Gazeteler ise Zabıta Müdürü Franz'ın "Sözlü atışmalar zamanla itiş kakışa dönüştü ve bıçaklı kişiler de görüldü." sözlerine yer verdi.

VİNÇLE SÖKÜLÜP KAMYONA YÜKLENDİ

Pazartesi dikilen 4 metre yüksekliğinde ve altın rengindeki Erdoğan heykeli salı gece yarısı itfaiyeye ait bir vinçle sökülerek meydandan uzaklaştırıldı.

Bölge polisi Twitter hesabından bununla ilgili video ve açıklama paylaştı:

"Heykel vinç yardımıyla kamyona yüklendi. Heykel itfaiye tarafından nakledilecek. Kaldırma faaliyeti bizim açımızdan olaysız geçti.''

''TARTIŞMA BAŞLATMAK AMACIYLA DİKİLDİ''

Eleştirilere yanıt veren Bienal Direktörü ve Wiesbaden Kent Tiyatrosu Müdürü Uwe Eric Laufenberg ise şu açıklamayı yaptı:

"Heykeli ifade özgürlüğünü vurgulamak ve Erdoğan hakkında tartışma başlatmak amacıyla diktik. Böyle aksiyonlar heryerde oluyor. Sanat olduğu gibi göstermek için vardır. Bunu anlamak her zaman kolay olmaz. Ancak demokrasilerde her türlü görüşe katlanmak gerekir. Bizim bu ülkede onu tartışmamıza izin veriliyor ama başka ülkelerde verilmiyor olması çok üzücü.''