Almanya'da Tarım ÜFE eylülde yıllık bazda yüzde 13,3 arttı

Almanya'da Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE), özellikle patates ve tahıl fiyatlarının keskin yükselmesi nedeniyle eylülde 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 13,3 artış gösterdi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, Almanya'da Tarım ÜFE, eylülde ağustosa kıyasla yüzde 1,3 azalırken, Eylül 2020'ye göre de yüzde 13,3 arttı.

Destatis açıklamasında,"Bu artış, diğer etkilerin yanı sıra, son birkaç ayda hızlı yükselen tahıl fiyatlarından kaynaklanıyor." yorumu yapıldı.

Hububat fiyatlarının eylülde yüzde 33,3 arttığına vurgu yapılan açıklamada, "Hububat fiyatlarındaki artışın temel nedeni hem Almanya'dan ve hem de yurt dışından gelen yüksek taleptir." ifadesine yer verildi

Patates fiyatlarında yıllık artışın eylülde yüzde 35,5 olması dikkati çekerken, bu, Ağustos 2019'dan beri en yüksek yıllık fiyat artışı olarak kayıtlara geçti. Destatis, artışın Almanya'da düşük hasat kaynaklı olduğunu belirterek, bir yıl önce, salgın nedeniyle düşük talebin fiyatları baskıladığını hatırlattı.

Öte yandan, bitkisel ürünlerde yıllık yüzde 21,9, kolza tohumu fiyatlarında yüzde 49,2, hayvansal ürünlerde yüzde 7,9 ve süt ürünlerin de de yüzde 13,1 artış oldu.

AA / Bahattin Gönültaş - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet