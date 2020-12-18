Almanya'da Tam Kapanma Devrede
18.12.2020 18:44 | Son Güncelleme: 18.12.2020 18:47
Corona virüsü salgınının ikinci dalgasında büyük sorunlar yaşayan ve Başbakan Angela Merkel'in sözleriyle "kontrolu kaybeden" Almanya, Salı gece yarısından itibaren tam kapanmaya girdi.
Corona virüsü salgınının ikinci dalgasında büyük sorunlar yaşayan ve Başbakan Angela Merkel'in sözleriyle "kontrolu kaybeden" Almanya, Salı gece yarısından itibaren tam kapanmaya girdi. Ayrıntıları Berlin'den Cem Dalaman aktarıyor
Kaynak: DailyMotion.com