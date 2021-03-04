Almanya'da taksicilerden, özel şirketlere yönelik kısıtlamaların kaldırılması planına tepki

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki taksi şoförleri, internet üzerinden ulaşım hizmeti veren özel şirketlere yönelik kısıtlamaların kaldırılmasına ilişkin plana tepki göstermek amacıyla eylem düzenledi.

Almanya'nın Köln ve Düsseldorf kentlerinde bir araya gelen yüzlerce taksici, şehir merkezlerinde oluşturdukları konvoyla protestoya katıldı. Gösterilerde, Köln'de yaklaşık 400 ve Düsseldorf'ta 150 taksici yer aldı.

13 yıldır Köln'de taksicilik yapan Kenan Yadırgı, Almanya'da 2017'den beri taksicilerin ekonomik zorluk çektiğini ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile bu sıkıntıların katlandığını söyledi.

Yadırgı, "İnternet üzerinden ulaşım hizmeti veren Uber gibi çok sayıda firmaya lisans verildi. Bu uygulamalar, maalesef taksicilerin işlerinin düşmesine sebep oldu. Biz de bugün bu gidişata 'dur' diyebilmek için buradayız." dedi.

Bunun bir hak arama mücadelesi olduğunu vurgulayan Yadırgı, "Umarız bu karar geri alınır. Bizler bu işten eve ekmek götürmeye çalışan insanlarız. Büyük Amerikan şirketleri gibi büyük imkanlara sahip değiliz. Elimizden ekmeğimizi almaya çalışıyorlar, biz de vermemek için mücadele ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Düsseldorf'ta gösteriye katılan taksiciler ise KRV eyalet parlamentosu yakınlarından geçerek, seslerini hükümet yetkililerine duyurmaya çalıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Zeyrek